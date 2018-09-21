تعطیلات زمستانی مدارس جزء اختیارات شورای عالی آموزش و پرورش است

سیدمحمدجواد ابطحی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره طرح تعطیلات زمستانی مدارس، اظهار داشت: در قانون اساسی اصلی مبنی بر اینکه تعطیلات مدارس باید صرفا در تابستان باشد و نباید تعطیلات زمستانی داشته باشیم، وجود ندارد.
وی ادامه داد: بر این اساس تعطیلات زمستانی مدارس به مصوبه مجلس نیاز ندارد و این موضوع در حیطه اختیارات شورای عالی آموزش و پرورش است.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات با تاکید بر اینکه برای تصمیمگیری درباره تعطیلات زمستانی مدارس احتیاجی به قانونگذاری در مجلس نیست، تصریح کرد: البته معتقدم که تعطیلات زمستانی نباید در همه مناطق کشور اجرایی شود و برای این موضوع باید شرایط اقلیمی استانها را در نظر گرفت.
ابطحی بیان کرد: از سوی دیگر باید بررسی کرد که آیا تعطیلی زمستانی مدارس راهگشاست و تأثیری در پیشرفت برنامههای آموزش و پرورش دارد یا خیر.
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