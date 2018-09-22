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۳۱ شهریور ۱۳۹۷، ۱۲:۵۶

صالحی در گفتگو با مهر:

وضعیت کاغذ از بحران خارج شده است/۱۰۰ هزار تن ثبت سفارش شده

وضعیت کاغذ از بحران خارج شده است/۱۰۰ هزار تن ثبت سفارش شده

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه وضعیت کاغذ از شرایط بحرانی خارج شده است، گفت: بیش از ۱۰۰ هزار تن کاغذ ثبت سفارش شده داریم که در مرحله تخصیص ارز هستند.

سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص آخرین وضعیت کاغذ مطبوعات و نشر با بیان اینکه وضعیت کاغذ از شرایط بحرانی خارج شده است، اظهارداشت: با چند تصمیمی که گرفتیم، کاغذهایی که در گمرکات باقی مانده بود همگی ترخیص شدند و در حال حاضر هیچ کاغذ ترخیص نشده‌ای باقی نمانده است.

وی افزود: در ثبت سفارش ها با کارگروهی که بین صنوف، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، گمرک و بانک مرکزی تشکیل شد؛ ثبت سفارش‌ها و تخصیص ارز با سرعت بیشتری دارد اتفاق می افتد.

صالحی ادامه داد: الان بیش از ۱۰۰ هزار تن کاغذ ثبت سفارش شده داریم که یا در مرحله تخصیص ارز هستند و یا ارز به آنها تخصیص داده شده است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پایان تصریح کرد: مسیری که الان داریم نمی‌خواهیم بگوییم مطلوب است، اما نسبت به برخی از کالاهای دیگر، شرایط کاغذ هم برای مطبوعات و هم برای نشر از لحاظ موجودی شرایط بهتری است.

کد مطلب 4405808

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