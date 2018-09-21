سردار سالار ولایتمدار معاون مقاومت مردمی سازمان بسیج مستضعفین در گفتگو با خبرنگار مهر، در تشریح رزمایش سراسری اقتدار عاشورایی بسیج که در روزهای اخیر در حال برگزاری است، گفت: این رزمایش در سراسر کشور با شعار «وحدت، ایستادگی و پیشرفت» در حال برگزاری است و پیام آن، وحدت و یکپارچگی جامعه است تا دوست و دشمن بدانند ملت ایران یک ید واحد هستند.

وی افزود: در این رزمایش در کنار بعد نظامی، امنیتی و البته نشان دادن قدرت بازدارندگی کشور، برای اینکه دشمنان اقتدار نظام اسلامی را مشاهده کنند، به مقوله خدمت‌رسانی هم می پردازیم که در این رابطه حضور پررنگ مردم و جوانان بسیار قابل توجه بوده و اقتدار بسیج را به رخ بدخواهان کشیده است.

سردار ولایتمدار ادامه داد: در بعد خدمت رسانی ۷۰ هزار نفر از گروه های جهادی در این رزمایش فعالیت دارند که فعالیت خود را در قالب این رزمایش آغاز و تاکنون خدمات بسیاری را بدون هیچ چشم‌داشتی به مردم ارائه کرده اند. انجام این گونه خدمات به مردم امیدواری داده و موجب می شود تا مردم ما ببینند جوانان این مرز و بوم به صورت داوطلبانه و با عشق و علاقه برای ارائه خدمات، به مناطق محروم کشور می روند.

معاون مقاومت مردمی سازمان بسیج مستضعفین، نقش رسانه را در اشاعه خدمات ارائه شده در قالب این رزمایش بسیار مهم ارزیابی کرد و اظهارداشت: اطلاع‌رسانی رسانه ها موجب می شود مردم ما خدمات ارائه شده در قالب این رزمایش را بهتر مشاهده کنند و امید بیشتری داشته باشند. مردم نیز باید بدانند که دست‌اندرکاران نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران خدمتگزاران آنها هستند اما متاسفانه عمدتاً حرکت افرادی که برخلاف خواست ملت حرکت می کنند، رسانه ای می شود.

وی خاطرنشان کرد: گروه های پزشکی و امدادی بسیاری به صورت داوطلبانه در این رزمایش شرکت کرده و به مردم نیازمند خدمات ارائه می کنند. از رسانه ها می خواهیم که این خدمات و حضور پررنگ را به مردم منتقل کنند تا دشمنان در جنگ رسانه ای و سیاه‌نمایی که راه انداخته اند، مثل همیشه شکست بخورند.