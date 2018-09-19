آذربایجان غربی در تاسوعای حسینی اشک ماتم می ریزد

خبرگزاری مهر- گروه استانها: امروز چهارشنبه همزمان با ۹ محرم سالروز تاسوعای حسینی عزاداران حسینی از زن و مرد، پیر و جوان و کودک با حضور در مجالس عزاداری در سوگ سقای دشت کربلا حضرت ابوالفضل العباس اشک ماتم ریخته و عزاداری می کنند.

سوگواران حسینی در شهرهای ارومیه، خوی، میاندوآب، مهاباد، اشنویه، بوکان، پیرانشهر، تکاب، سردشت، سلماس، چالدران، شاهین‌دژ، ماکو و نقده و دیگر شهرهای کوچک و بزرگ آذربایجان غربی در مساجد، تکایا، حسینیه‌ها و امامزاده‌ها حضور یافته و درماتم شهدای کربلا بر سر و سینه می زنند.

در حال حاضر در ارومیه و در خیابان امام (ره) بر اساس برنامه ریزی‌های انجام شده دستجات سینه زنی و نوحه خوانی با نظم و ترتیب خاص و با لباس‌ها و سربندهای متحد الشکل سیاه، وارد محل‌های تجمع شده و پس از عزاداری جای خود را به دستجات و هیئت های دیگر می دهند.

عزاداری مردم آذربایجان غربی زیر بارش باران در تاسوعای حسینی

با وجود بارش باران از اولین دقایق امروز هر لحظه بر تعداد عزاداران سقای دشت کربلا افزوده شده و سرمای هوا مانع از شور عزاداری در بین مردم استان نشده و امسال عزاداری اهل سنت و احترام اقلیت های مذهبی از جمله ارمنی و آشوری به عزاداران حسینی جلوه های خاصی به مراسم و آیین های عزاداری استان افزوده است.

امسال با وجود سردی هوا، جمعیت مشتاق و عاشقان ابا عبدالله الحسین در مسیر عبور دستجات موج می زد، نوای یا حسین (ع) و یا عباس (ع) فضای شهرها را پر کرد، گروه‌های کثیری از مردم به نیت برآورده شدن حاجاتشان در میان دستجات و مردم عزادار، مواد غذایی، چای، شربت و شیر توزیع می کردند، علم و کتل های رنگارنگ در میان دستجات به حرکت درآمده و تعدادزیادی از مردم به واسطه نذری که دارند انواع پارچه، روسری به این علم‌ها نصب کردند.

سه هزار هئیت مذهبی، دو هزار و ۷۰۰ مداح امسال در آیین های عزاداری تاسوعا و عاشورای حسینی حضور دارند و امسال با هدف تبیین فلسفه قیام عاشورا دو هزار و ۵۰۰ مبلغ و مبلغه به مناطق مختلف استان اعزام شده است.

برپایی آیین های تغزیه خوانی و شبیه خوانی در سطح آذربایجان غربی

بر اساس رسم دیرین مردم این دیار هر سال مراسم شبیه خوانی، تعزیه خوانی و خیمه سوزی در روز تاسوعا و عاشورا با هدف بازسازی صحنه های روز عاشورا در صحرای کربلاست و چگونگی به شهادت رسیدن یاران امام حسین (ع) و خود آن حضرت است که امسال نیز در ۴۲ شهر استان این آیین با شور و خیل عظیم عزاداران حسینی اجرا می شود.

بر اساس رسم دیرین دستجات عزاداری در ساعات بعد از ظهر تاسوعا در امامزاده‌ها و اماکن متبرک و آرامگاه‌های شهرها و روستا مستقر شده و به یاد، سادات و فرزندان و نوادگان ائمه اطهار (ع) و درگذشتگان خود عزاداری و سوگواری می‌کنند.

ذبح قربانی در مسیر عبور دستجات حسینی، اطعام عزاداران و پهن کردن سفرهای احسان و خیرات از آیین‌های دیرین مردم آذربایجان غربی در روزهای تاسوعا و عاشوراست،پخش نذری از جمله نان فتیر، شربت، شیر داغ و حلوا در امامزاده ها مرسوم است و حتی در برخی از امامزاده ها مردم گوسفند قربانی کرده و گوشت آن را بین دسته ها پخش می کنند.

آیین‌های عزداری مردم تا نیمه‌های امشب ادامه یافته و فردا در روز عاشورا با شور و حال بیشتری مجددا در صحنه‌های عزاداری و سوگواری حاضر می‌شوند.

ایستگاه های صلواتی و تمرین درس عاشقی کودکان

همزمان با برگزاری مراسم عزاداری مردم در تاسوعای حسینی در مناطق مختلف شهری و روستایی، پخش غذاهای نذری و قربانی عده ای از عزاداران حسینی که عموما جوانان و نوجوانان هستند با دایر کردن ایستگاه های صلواتی و پخش چای و خرمای نذری عشق و ارادت خود را به شهدای دشت کربلا ابراز می دارند.

همزمان با ظهر تاسوعا عزاداران حسینی پس از اذان ظهر وپایان مراسم عزاداری درسطح شهر در قالب دستجات عزاداری به صفهای نماز جماعت ظهر تاسوعا پیوسته و به یاد شهیدان شهدای دشت کربلا و آخرین نماز سرور وسالار شهیدان نماز به پا می دارند.

هیئت‌ها و دستجات عزاداران حسینی در شهرهای مختلف آذربایجان غربی با شنیدن صدای اذان با تعطیل کردن مراسم‌های عزاداری، خیابان‌ها و معابر را مفروش کرده و به نماز می ایستند.