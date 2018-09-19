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۲۸ شهریور ۱۳۹۷، ۱۲:۴۱

همزمان با تاسوعای حسینی انجام شد؛

حضور لاریجانی در مراسم عزاداری بیوت مراجع در قم

حضور لاریجانی در مراسم عزاداری بیوت مراجع در قم

قم - رئیس مجلس شورای اسلامی همزمان با تاسوعای حسینی(ع) در مراسم عزاداری حسینیه امام خمینی(ره) و بیوت مراجع عالیقدر تقلید در شهر قم شرکت کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی لاریجانی صبح چهارشنبه همزمان با تاسوعای حسینی در مراسم عزاداری حسینیه امام خمینی(ره) در قم حضور یافت.

بر اساس این گزارش رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین در مراسم عزاداری بیوت آیات عظام مکارم شیرازی، سبحانی و نوری همدانی شرکت کرد.

براساس این گزارش، لاریجانی در مراسم عزاداری تکیه حاج سید حسن و هیات عزاداری خادم الشهدا و حسینیه بنی فاطمه(س) در قم شرکت کرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی  همچنین در مراسم عزاداری و روضه دفتر آیت الله گرامی، دفاتر مرحوم آیت الله فاضل لنکرانی و مرحوم آیت الله موسوی اردبیلی شرکت کرد.

همچنین شب تاسوعا مراسم عزاداری و روضه سرور و سالار شهیدان امام حسین(ع) و یاران باوفایش با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی، آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه، علما و سایر اقشار مردم در بیت مرحوم آیت الله میرزا هاشم آملی لاریجانی برگزار شد.

لازم به ذکر است مراسم عزاداری سالار شهیدان امام حسین(ع) تا پایان دهه محرم هر شب بعد از نماز مغرب و عشا در بیت مرحوم آیت الله میرزا هاشم آملی لاریجانی برگزار می‌شود.

کد مطلب 4407319

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