  1. استانها
  2. کرمانشاه
۳۰ شهریور ۱۳۹۷، ۱۰:۲۹

مدیرکل کانون پرورش فکری کرمانشاه خبر داد

۴۰۰ هزار نفر در برنامه‌های تابستانی کانون شرکت کردند

۴۰۰ هزار نفر در برنامه‌های تابستانی کانون شرکت کردند

کرمانشاه - مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کرمانشاه از حضور ۴۰۰ هزار نفر در برنامه‌های تابستانه این کانون خبر داد.

مهناز فتاحی در گفتگو با خبرنگار مهر استقبال کودکان و نوجونان از برنامه‌های تابستانه مراکز مختلف کانون پرورش فکری کودکان و نوجونان را خوب توصیف کرد و اظهار داشت: برنامه‌های متعددی امسال در کانون برای بچه‌ها اجرا کردیم.

وی با بیان اینکه سعی کردیم در این برنامه خلاقیت و ابتکار را بیشتر مورد توجه قرار دهیم، افزود: در این زمینه برنامه‌های نوآورانه و خلاقانه‌ای در سطح مراکز کانون اجرا شد.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کرمانشاه برگزاری ۸۰ کارگاه ویژه تابستانی و جشنواره «آوه‌زین» را از جمله برنامه‌های این کانون در تابستان امسال عنوان کرد.

فتاحی افزود:‌پویش فصل گرم کتاب، قصه‌های شیرین کرمانشاه، همکاری با فیلیمو برای نمایش فیلم، کارگاه انیمیشن، برنامه آسیب‌های اجتماعی در ۱۲ مرکز کانون پرورش فکری در استان نیز از دیگر برنامه‌ها بوده است.

کد مطلب 4407940

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها