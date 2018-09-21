مهناز فتاحی در گفتگو با خبرنگار مهر استقبال کودکان و نوجونان از برنامههای تابستانه مراکز مختلف کانون پرورش فکری کودکان و نوجونان را خوب توصیف کرد و اظهار داشت: برنامههای متعددی امسال در کانون برای بچهها اجرا کردیم.
وی با بیان اینکه سعی کردیم در این برنامه خلاقیت و ابتکار را بیشتر مورد توجه قرار دهیم، افزود: در این زمینه برنامههای نوآورانه و خلاقانهای در سطح مراکز کانون اجرا شد.
مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کرمانشاه برگزاری ۸۰ کارگاه ویژه تابستانی و جشنواره «آوهزین» را از جمله برنامههای این کانون در تابستان امسال عنوان کرد.
فتاحی افزود:پویش فصل گرم کتاب، قصههای شیرین کرمانشاه، همکاری با فیلیمو برای نمایش فیلم، کارگاه انیمیشن، برنامه آسیبهای اجتماعی در ۱۲ مرکز کانون پرورش فکری در استان نیز از دیگر برنامهها بوده است.
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