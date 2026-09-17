عشایر کهگیلویه و بویراحمد؛ از مطالبه زیرساخت تا فرصت طلایی گردشگری

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی بهزادی از عشایر کهگیلویه و بویراحمد عصر پنجشنبه در جلسه شورای عالی عشایر استان که با حضور رئیس سازمان امور عشایری ایران برگزار شد، با قدردانی از حضور مسئولان در این نشست، اظهار کرد: تشکیل شورای عالی عشایر فرصتی برای بیان مستقیم مسائل و مشکلات جامعه عشایری و پیگیری راهکارهای آن است.
وی با اشاره به نقش مدیران استان در پیگیری امور عشایر، افزود: شناخت عمیق مسئولان از جامعه عشایری میتواند زمینهساز حل بسیاری از مشکلات این قشر شود.
درخواست عشایر برای تقویت زیرساختها
در ادامه، نادر نادری از عشایر یاسوج با بیان اینکه عشایر جامعهای جوان و تولیدکننده هستند، گفت: محور اصلی فعالیت عشایر دامداری است و در کنار آن، زراعت، صنایع دستی و سایر فعالیتهای اقتصادی نیز بخشی از زندگی خانوارهای عشایری را تشکیل میدهد.
وی با اشاره به نقش تاریخی عشایر در تأمین امنیت کشور و حضور آنان در دوران دفاع مقدس، خواستار تأمین اعتبارات لازم برای احداث و بهسازی راههای عشایری، ایجاد منابع آبی و تأمین زیرساختهای مورد نیاز شد.
نادری همچنین بر ضرورت اختصاص تسهیلات کمبهره و بلندمدت برای رونق فعالیتهای اقتصادی و ایجاد اشتغال در مناطق عشایری تأکید کرد و گفت: توسعه اشتغال میتواند به کاهش مهاجرت عشایر به شهرها کمک کند.
وی احداث سکو و پناهگاه، سرویسهای بهداشتی، پنلهای خورشیدی و حمامهای خورشیدی را از دیگر نیازهای عشایر دانست و افزود: با توجه به هزینه بالای داروهای دامپزشکی، لازم است داروهای یارانهای با دسترسی مناسب در اختیار عشایر قرار گیرد.
مدرسه و درمانگاه؛ نیازهای جدی عشایر
این فعال عشایری با تأکید بر ضرورت توسعه خدمات آموزشی در مناطق عشایری، بیان کرد: ساخت مدارس عشایری به جای چادرها، توسعه مدارس شبانهروزی و تأمین تجهیزات آموزشی باید مورد توجه قرار گیرد.
وی همچنین خواستار ایجاد درمانگاههای سیار در مناطق عشایری و توسعه شبکههای انتقال آب شد و گفت: دسترسی به خدمات بهداشتی و آب پایدار از نیازهای اساسی خانوارهای عشایری است.
نادری به مشکلات مربوط به اراضی کشاورزی عشایر نیز اشاره کرد و افزود: برخی زمینهایی که نزدیک به یک قرن یا بیشتر در اختیار عشایر بوده و زیر کشت قرار داشته، اخیراً در فرآیندهای مربوط به ملی اعلام شدن اراضی با مشکل مواجه شدهاند و عشایر خواستار بازنگری در این موضوع هستند.
آنتندهی و راه؛ مطالبه عشایر در مناطق صعبالعبور
وی ضعف پوشش تلفن همراه در مناطق عشایری را یکی دیگر از مشکلات دانست و گفت: در شرایطی که فناوری ارتباطی با سرعت زیادی در جهان در حال توسعه است، بخشهایی از جامعه عشایری همچنان از حداقل پوشش ارتباطی محروم هستند.
این فعال عشایری همچنین بر ضرورت تأمین امنیت عشایر و توجه به مشکلات راههای دسترسی تأکید کرد و خواستار اختصاص بودجه مشخص برای راههای عشایری شد.
نادری با اشاره به قرار گرفتن مناطق عشایری در مجاورت منابع طبیعی، نفت و گاز و جنگلها، افزود: عشایر به صورت مستقیم و غیرمستقیم در حفاظت از این منابع نقش دارند و انتظار میرود سهمی از ظرفیتهای اقتصادی این مناطق به اشتغال و توسعه جامعه عشایری اختصاص یابد.
وی همچنین خواستار صدور مجوزهای لازم برای احداث سرپناههای مناسب در مناطق قشلاقی و ییلاقی شد.
ظرفیت ۳۵ هزار هکتاری گچساران برای تولید عشایری
نادری با اشاره به ظرفیتهای کشاورزی شهرستان گچساران گفت: در این شهرستان حدود ۳۵ هزار هکتار اراضی کشاورزی مسطح و آبی وجود دارد که بخشی از این اراضی در فاصله حدود ۱۵ کیلومتری سد کوثر قرار گرفته، اما عشایر تاکنون از ظرفیت این منابع آبی بهره کافی نبردهاند.
وی از مسئولان ملی و استانی خواست برای آبرسانی به این مناطق اقدامات لازم را انجام دهند و اضافه کرد: ایجاد کارخانه ریسندگی و بافندگی در استان نیز میتواند به تکمیل زنجیره تولید محصولات عشایری کمک کند.
«عشایر یک فرصت طلایی برای گردشگری هستند»
عباس برزگر، کارآفرین برتر عشایری، نیز در این نشست با اشاره به تجربه خود در حوزه گردشگری عشایری اظهار کرد: عشایر تنها یک جامعه تولیدکننده نیستند، بلکه ظرفیت بزرگی برای توسعه گردشگری کشور محسوب میشوند.
وی گفت: زندگی ساده، فرهنگ، غذا، موسیقی و شیوه زیست عشایری برای گردشگران خارجی جذابیت زیادی دارد و میتوان از این ظرفیت برای ایجاد اشتغال و درآمد پایدار استفاده کرد.
برزگر با بیان اینکه ورود خود به حوزه گردشگری عشایری را از مشاهده علاقه گردشگران خارجی به سبک زندگی عشایری آغاز کرده است، افزود: در ادامه این مسیر تلاش کردم زندگی عشایری را به عنوان یک فرصت گردشگری معرفی کنم و تجربه نشان داد که گردشگران حاضرند برای تجربه چند ساعت یا یک شب زندگی در کنار عشایر هزینه کنند.
وی تأکید کرد: برای بهرهگیری از این ظرفیت، صرفاً ایجاد زیرساخت کافی نیست و باید آموزش نیز در کنار آن قرار گیرد.
آموزش؛ حلقه مفقوده بهرهگیری از ظرفیت عشایر
این کارآفرین عشایری گفت: باید به عشایر آموزش داده شود که داشتههای فرهنگی و سبک زندگی آنها یک ظرفیت ارزشمند است و میتوانند با حفظ اصالت زندگی عشایری، از این ظرفیت برای ایجاد درآمد استفاده کنند.
برزگر با اشاره به فعالیتهای خود در حوزه گردشگری، بیان کرد: استفاده درست از فرصتها گاهی از سرمایه اولیه مهمتر است و عشایر نیز یک فرصت بزرگ برای اقتصاد گردشگری ایران هستند.
وی افزود: اگر آموزش، ایده و توانمندسازی در کنار ظرفیتهای موجود قرار گیرد، خانوادههای عشایری میتوانند بخشی از زنجیره گردشگری و اقتصاد محلی را در اختیار بگیرند.
برزگر با تأکید بر ضرورت حفظ هویت و اصالت عشایر خاطرنشان کرد: هدف نباید تغییر سبک زندگی عشایری باشد، بلکه باید شرایطی فراهم شود تا همین سبک زندگی و فرهنگ، به یک ظرفیت اقتصادی و گردشگری تبدیل شود.
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