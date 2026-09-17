به گزارش خبرنگار مهر، محمد مبین بعدازظهر پنجشنبه در نشست تخصصی استاندار با مدیریت شهری کرمانشاه، با اشاره به خدمات و فعالیت‌های انجام‌شده از سوی شهرداری، بر استمرار خدمت‌رسانی و توجه به مطالبات شهروندان تأکید کرد.

وی اظهار کرد: حجم اقدامات و خدمات ارائه‌شده از سوی شهرداری قابل تقدیر است، اما مطالبات و انتظارات مردم بیش از گذشته است و امید ایجادشده در میان شهروندان، مسئولیت مدیران شهری را افزایش داده است؛ بنابراین روند خدمت‌رسانی نباید متوقف شود.

فرماندار کرمانشاه با اشاره به همکاری شهرداری با بسیج و هلال‌احمر در قالب کارزارهای خدمت‌رسانی افزود: حضور مجموعه شهرداری در کارگروه‌ها و فعالیت‌های میدانی قابل توجه است و این روحیه جهادی و همکاری جمعی باید ادامه پیدا کند.

مبین با اشاره به نزدیک شدن زمان بازگشایی مدارس بیان کرد: بر اساس تأکید استاندار، شهرداران مناطق باید در کنار خدمات روزمره، بهسازی محیط پیرامونی مدارس و فراهم کردن فضایی شاداب و بانشاط برای استقبال از دانش‌آموزان را در اولویت کاری خود قرار دهند.

وی همچنین با اشاره به گزارش‌های ستاد مدیریت بحران درباره وضعیت نقاط پرخطر شهر گفت: با همکاری مدیران مناطق شهرداری و شرکت آب منطقه‌ای، عملیات لایروبی پل‌ها، رودخانه‌ها و معابر مستعد آب‌گرفتگی به شکل مشترک انجام شده و وضعیت موجود در زمینه مقابله با حوادث احتمالی ناشی از بارش‌ها رضایت‌بخش است.

فرماندار کرمانشاه ادامه داد: روند اقدامات پیشگیرانه و لایروبی نقاط مستعد آب‌گرفتگی باید تا پیش از آغاز بارندگی‌ها ادامه داشته باشد تا آمادگی لازم برای مدیریت حوادث احتمالی حفظ شود.

مبین با تأکید بر ضرورت هماهنگی بیشتر در شورای ترافیک شهرستان خاطرنشان کرد: برخی اختلاف‌نظرهای کارشناسی در حوزه ترافیک شهری باید برطرف شود تا تصمیمات این حوزه با سرعت و کارآمدی بیشتری به مرحله اجرا برسد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت خانواده‌های آسیب‌دیده از جنگ تحمیلی اشاره کرد و گفت: تعیین تکلیف این خانواده‌ها ضروری است و با توجه به شرایط دشواری که طی ماه‌های اخیر پشت سر گذاشته‌اند، اقدامات حمایتی دولت از جمله پرداخت ودیعه مسکن و بسته‌های معیشتی انجام شده است.

فرماندار کرمانشاه افزود: راهکار اصلی برای ساماندهی وضعیت این خانواده‌ها، ساخت مسکن شخصی است و انتظار می‌رود شهرداری با همکاری بنیاد مسکن و استقرار متصدی ویژه در مناطق شهری، روند صدور پروانه را در کوتاه‌ترین زمان ممکن تسهیل کند تا خانواده‌های مشمول بتوانند از تسهیلات دولت برای تأمین سرپناه مناسب استفاده کنند.