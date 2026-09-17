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۲۶ شهریور ۱۴۰۵، ۱۶:۱۴

هزینه ۷ میلیارد دلاری محاصره دریایی ایران برای آمریکا

هزینه ۷ میلیارد دلاری محاصره دریایی ایران برای آمریکا

خبرگزاری بلومبرگ در گزارشی اعلام کرد که محاصره دریایی آمریکا علیه ایران بیش از ۷.۱ میلیارد دلار برای واشنگتن هزینه داشته است و ذخایر و مهمات جنگی آمریکا در وضعیت نگران‌کننده‌ای قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، خبرگزاری بلومبرگ با انتشار گزارشی تحلیلی فاش کرد که عملیات دریایی آمریکا برای اعمال محاصره علیه ایران تاکنون بیش از ۷.۱ میلیارد دلار برای خزانه‌داری ایالات متحده هزینه داشته است.

بر اساس تحلیل بلومبرگ، محاصره دریایی علیه ایران که از ۱۴ ژوئیه گذشته آغاز شده، به تنهایی تقریباً ۲ میلیارد دلار هزینه عملیاتی کشتی‌ها را به همراه داشته است.

بلومبرگ همچنین ارقام نگران‌کننده‌ای را در مورد کاهش ذخایر و مهمات جنگی آمریکا فاش و تأکید کرد که واشنگتن احتمالاً از ژوئن ۲۰۲۵، تا دو سوم از ذخایر موشک‌های رهگیر خود را استفاده کرده است.

طبق تحلیل این رسانه آمریکایی، محاصره دریایی علیه ایران روزانه ۳۲.۵ میلیون دلار و ماهانه تقریباً ۱ میلیارد دلار برای آمریکا هزینه داشته است.

کد مطلب 6950085

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