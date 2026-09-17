رفع ۵۹ مورد نشت پنهان آب در شبکه توزیع پهنه شرقی تهران

به گزارش خبرنگار مهر، رامین سامانیان بعد از ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران، از اجرای حدود ۷۰۰ کیلومتر عملیات نشتیابی در شبکه توزیع آب منطقه ۲ تهران در نیمه نخست سال جاری خبر داد.
مدیر دفتر مدیریت مصرف و کاهش آب بدون درآمد شرکت آب و فاضلاب منطقه ۲ شهر تهران اظهار کرد: از ابتدای سال، در جریان این عملیات ۵۹ مورد نشت پنهان در شبکه و انشعابات توزیع آب شناسایی و رفع شده است.
وی افزود: با شناسایی و رفع این نشتها، از هدررفت حدود ۴۰ لیتر بر ثانیه آب شرب جلوگیری شده است؛ ظرفیتی که نشان میدهد پایش مستمر و پیشگیرانه شبکه میتواند نقش مؤثری در صیانت از منابع آبی و افزایش بهرهوری شبکه داشته باشد.
سامانیان با تأکید بر استمرار این اقدامات اظهار کرد: نشتیابی شبکه، صرفاً شناسایی یک نقص فنی نیست، بلکه بخشی از برنامه مدیریت مصرف و کاهش آب بدون درآمد است که با هدف حفظ منابع، ارتقای پایداری شبکه و ارائه خدمات مطمئنتر به شهروندان دنبال میشود.
وی خاطرنشان کرد: عملیات نشتیابی در سطح محدوده خدماترسانی منطقه بهصورت مستمر ادامه خواهد داشت تا با شناسایی بهموقع نشتهای پنهان، از هدررفت آب جلوگیری و راندمان شبکه توزیع بیش از پیش ارتقا یابد.
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