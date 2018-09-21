به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، وزارت دفاع روسیه با صدور بیانیه‌ ای اعلام کرد که دو بمب‌افکن راهبری «Tu-۱۶۰» روسیه مأموریت پروازی برنامه‌ ریزی شده خود را بر فراز بخش‌ هایی از دریای «بارنتز» (Barents) در اقیانوس منجمد شمالی با حمایت هوائی میگ های ۳۱ این کشور به انجام رساندند.

در بیانیه وزارت دفاع روسیه در این خصوص آمده است: در مراحل جداگانه‌ ای از مسیر پروازی این دو بمب‌ افکن، جنگنده‌ های «یوروفایتر تایفون» (Eurofighter Typhoon) و «اف-۱۶» نیروی هوایی سلطنتی انگلیس نیز برای رهگیری آن ها سایه به سایه بمب‌ افکن‌ های روسیه در حرکت بودند.

وزارت دفاع روسیه در بیانیه مذکور تصریح کرد که پرواز جنگنده‌ های روس کاملاً مطابق با قوانین بین‌ المللی و بدون نقض حریم هوایی مرتبط با کشور سوم انجام گرفته بود.