به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نمایش «آوانتاژ»، این اجرای ویژه مختص عکاسان برنامه‌ریزی شده و مطابق آیین نامه اجراهای ویژه عکاسان که از سوی انجمن عکاسان خانه تئاتر تدوین شده برگزار خواهد شد.

نمایش «آوانتاژ» به نویسندگی کامران شهلایی و کارگردانی کامران شهلایی و محمد لارتی روز دوشنبه، دوم مهر ماه ساعت۱۸:۳۰ در تالار حافظ و با حضور جمعی از هنرمندان و منتقدان تئاتر به طور رسمی افتتاح می‌شود.

در خلاصه نمایش آمده: روایتی نا متعارف و غیر خطی از زندگی نامه یک فوتبالیست و اتفاقاتی که منجر به حذف این بازیکن از ترکیب تیم ملی فوتبال ایران در دهه شصت شد.

طراحی پوستر و بروشور این نمایش را رامین رستمی بر عهده دارد. الهام نامی، امین وحیدی پور، رضا بهرامی، ابوذر ساعدی، شادی صیادی، ترانه کوهستانی، احمد جعفری، آرزو کریمی زند و ایلیا بکریان گروه بازیگران نمایش «آوانتاژ» هستند.

دیگر عوامل اجرا عبارتند از جلال حسنوند (دستیار کارگردان)، غزل معصوم شاهی (دستیار دوم کارگردان)، آتوسا قاضی (طراح لباس)، احمد جعفری (آهنگساز)، مونا افکار (منشی صحنه)، رامین نجفی (مدیا و تیزر)، عرفان پور محمدی (مدیر تبلیغات)، تبسم ارگی (عکاس)، سعید جعفری(مدیر صحنه)، وصال جواهری (مهندسی صدا)، حدیث پارسا (طراح گریم)،‌ زهرا شایانفر (روابط عمومی و امور رسانه).

بهاء بلیت در سه روز نخست با ۵۰ درصد تخفیف ارائه می‌شود و علاقه‌مندان می‌توانند از طریق سایت تیوال برای خرید بلیت این نمایش اقدام کنند.

نمایش «آوانتاژ» هر روز غیر از شنبه‌ها، ساعت۱۸:۳۰ در تالار حافظ به نشانی خیابان حافظ، خیابان استاد شهریار، روبروی تالار وحدت، سالن حافظ روی صحنه می‌رود.