به گزارش خبرگزاری مهر، سید احمد احمدیزاده عصر پنجشنبه در آیین توزیع ۵۰ هزار بسته تحصیلی ویژه دانشآموزان با اشاره به مشارکت خیرین، بانکها و دستگاههای مختلف در اجرای این طرح اظهار کرد: آنچه امروز در قالب توزیع بستههای تحصیلی انجام میشود، تنها اهدای چند قلم لوازمالتحریر نیست، بلکه اقدامی برای حمایت از آینده دانشآموزانی است که نباید شرایط اقتصادی خانواده مسیر پیشرفت آنها را متوقف کند.
وی افزود: هر دفتر و قلمی که به دست یک دانشآموز میرسد، حامل پیام همدلی و مسئولیت اجتماعی است و نشان میدهد جامعه نسبت به آینده فرزندان خود بیتفاوت نیست.
معاون استاندار فارس ادامه داد: حمایت از دانشآموزان نیازمند میتواند زمینه تداوم تحصیل، کاهش آسیبهای اجتماعی و فراهم شدن فرصتهای برابر آموزشی را تقویت کند و آثار این حمایتها در سالهای آینده در خانوادهها و جامعه نمایان خواهد شد.
فارس و سرمایه اجتماعی نیکوکاری
احمدیزاده با اشاره به سابقه فارس در حوزه خیرخواهی و مشارکتهای مردمی گفت: مردم این استان همواره در حوزههایی مانند نیکوکاری، وقف، خیراندیشی و مشارکت اجتماعی پیشگام بودهاند و در مقاطع مختلف نشان دادهاند که در زمان دشواریها کنار یکدیگر قرار میگیرند.
وی با اشاره به همراهی مردم فارس در جنگ ۱۲ روزه، جنگ رمضان و دیگر بحرانها افزود: این همراهیها نشان میدهد سرمایه اجتماعی شکلگرفته در فارس یک ظرفیت ارزشمند برای حل مسائل جامعه است و میتوان از این ظرفیت در مسیر حمایت از اقشار نیازمند بهره مند شد.
معاون استاندار فارس با تأکید بر اهمیت سرمایهگذاری بر نسل آینده بیان کرد: شاید یک بسته تحصیلی در ظاهر ارزش مادی محدودی داشته باشد، اما میتواند نقطه آغاز یک مسیر موفقیت برای دانشآموزی باشد که سالها بعد در جایگاه معلم، پزشک، مهندس، پژوهشگر یا مدیر توانمند به جامعه خدمت کند.
احمدیزاده خاطرنشان کرد: مفهوم «آیندهسازان» زمانی معنا پیدا میکند که جامعه برای فراهم کردن زمینه رشد و پیشرفت دانشآموزان، بهویژه دانشآموزان نیازمند، مسئولیت خود را بهدرستی ایفا کند.
تداوم مشارکتها برای عدالت آموزشی
وی در پایان از خیرین، نهادهای حمایتی، بانکها و دستگاههای اجرایی مشارکتکننده در این طرح قدردانی کرد و گفت: استمرار این همکاریها میتواند به تقویت عدالت آموزشی و افزایش امید در میان خانوادههای نیازمند منجر شود.
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