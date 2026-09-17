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۲۶ شهریور ۱۴۰۵، ۲۰:۳۲

بخشدار ویژه خارگ: تابستان امسال تنها ۱۲۰دقیقه قطعی برق در جزیره ثبت شد

بخشدار ویژه خارگ: تابستان امسال تنها ۱۲۰دقیقه قطعی برق در جزیره ثبت شد

بوشهر- بخشدار ویژه جزیره خارگ گفت: با وجود افزایش دمای هوا و رشد مصرف برق در فصل تابستان، مجموع قطعی برق ثبت‌شده در این جزیره ۱۲۰ دقیقه بوده است.

نگهدار حسین‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به پایداری شبکه برق این جزیره در تابستان امسال گفت: با وجود افزایش دمای هوا و رشد مصرف برق در فصل تابستان، مجموع قطعی برق ثبت‌شده در جزیره خارگ ۱۲۰ دقیقه بوده است.

وی با تأکید بر اهمیت تأمین برق پایدار برای ساکنان جزیره اظهار کرد: پایداری شبکه برق از اولویت‌های مهم مدیریت بخش خارگ است و در این راستا، تلاش مجموعه‌های مسئول برای حفظ پایداری تأمین انرژی و ارائه خدمات مستمر به مردم ادامه دارد.

بخشدار ویژه خارگ افزود: تأمین برق پایدار، علاوه بر تأثیر مستقیم بر آسایش شهروندان، نقش مهمی در تداوم فعالیت‌های اقتصادی و صنعتی جزیره دارد.

حسین‌پور با قدردانی از تلاش مجموعه‌های مرتبط با تأمین و توزیع برق و همراهی مردم در مدیریت مصرف انرژی خاطرنشان کرد: استمرار این روند و تقویت زیرساخت‌های برق، از جمله موضوعاتی است که با هدف ارتقای کیفیت خدمات و افزایش رضایتمندی مردم پیگیری می‌شود.

وی ابراز امیدواری کرد با تداوم اقدامات زیرساختی و همکاری شهروندان، زمینه برای حفظ پایداری شبکه برق جزیره خارگ در دوره‌های اوج مصرف نیز فراهم شود.

کد مطلب 6950169

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