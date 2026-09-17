بخشدار ویژه خارگ: تابستان امسال تنها ۱۲۰دقیقه قطعی برق در جزیره ثبت شد

نگهدار حسین‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به پایداری شبکه برق این جزیره در تابستان امسال گفت: با وجود افزایش دمای هوا و رشد مصرف برق در فصل تابستان، مجموع قطعی برق ثبت‌شده در جزیره خارگ ۱۲۰ دقیقه بوده است.

وی با تأکید بر اهمیت تأمین برق پایدار برای ساکنان جزیره اظهار کرد: پایداری شبکه برق از اولویت‌های مهم مدیریت بخش خارگ است و در این راستا، تلاش مجموعه‌های مسئول برای حفظ پایداری تأمین انرژی و ارائه خدمات مستمر به مردم ادامه دارد.

بخشدار ویژه خارگ افزود: تأمین برق پایدار، علاوه بر تأثیر مستقیم بر آسایش شهروندان، نقش مهمی در تداوم فعالیت‌های اقتصادی و صنعتی جزیره دارد.

حسین‌پور با قدردانی از تلاش مجموعه‌های مرتبط با تأمین و توزیع برق و همراهی مردم در مدیریت مصرف انرژی خاطرنشان کرد: استمرار این روند و تقویت زیرساخت‌های برق، از جمله موضوعاتی است که با هدف ارتقای کیفیت خدمات و افزایش رضایتمندی مردم پیگیری می‌شود.

وی ابراز امیدواری کرد با تداوم اقدامات زیرساختی و همکاری شهروندان، زمینه برای حفظ پایداری شبکه برق جزیره خارگ در دوره‌های اوج مصرف نیز فراهم شود.