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۳۰ شهریور ۱۳۹۷، ۱۴:۰۹

امیر تقی‌خانی اعلام کرد؛

رژه نیروهای مسلح فردا شنبه در سراسر کشور برگزار می‌شود

رژه نیروهای مسلح فردا شنبه در سراسر کشور برگزار می‌شود

سخنگوی ارتش گفت: به مناسبت سی و هشتمین سالگرد دفاع مقدس، رژه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، فردا شنبه در سراسر کشور برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ارتش، امیر سرتیپ دوم تقی‌خانی سخنگو و معاون فرهنگی و روابط عمومی ارتش جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت:  به مناسبت سی و هشتمین سالگرد دفاع مقدس رژه یگان های منتخب نیروهای مسلح بصورت گسترده و در سراسر کشور صبح روز شنبه سی و یکم شهریورماه با شعار محوری "ما توانستیم" به صورت همزمان برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: این مراسم در تهران و در جوار حرم مطهر بنیانگذار انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی(ره) و در سراسر کشور با حضور یگانهای نمونه پیاده و محمول ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و بسیج، نیروی انتظامی و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح برگزار می شود.

سخنگوی ارتش خاطرنشان کرد: ملت شریف ایران در این روز و در آستانه چهل سالگی انقلاب شکوهمند اسلامی در مراکز استانها و دهها شهر شاهد تحقق فعل توانستن و غلبه بر تحریم ها با نمایش گوشه‌هایی از روحیه سلحشوری، اقتدار ، آمادگی و توانمندی نیروهای مسلح کشورمان خواهند بود.

سرتیپ دوم تقی‌خانی افزود: در رژه فردا پیشاپیش رژه‌روندگان، هیئت عزاداری نیروهای مسلح با تصاویر شهدای سالهای دفاع با احترام به سرور و سالار شهیدان حرکت خواهد کرد و تعدادی از دستاوردهای نیروهای مسلح در حوزه های طراحی، تولید، بهینه‌سازی و بازسازی تجهیزات و ادوات دفاعی زمینی، هوایی، دریایی و پدافند در معرض دید دوستان و دشمنان قرار خواهد گرفت.

وی خاطرنشان کرد: رژه مشترک هوایی و دریایی نیروهای مسلح نیز در بندرعباس با شرکت دهها فروند از جنگنده های نیروی هوایی ارتش و سپاه و بالگردهای نیروی دریایی همزمان با سایر شهرها برگزار خواهد شد و رزمندگان نیروهای مسلح با اتحاد و انسجام و روحیه متعالی رزمی، عهد و میثاق دوباره ای با آرمانهای امام راحل ( ره ) و مقام معظم رهبری و امت شهید پرور ایران اسلامی برای دفاع از استقلال، تمامیت ارضی و نظام مقدس جمهوری اسلامی خواهند بست.

سخنگوی ارتش افزود: در رژه نیروهای مسلح وابستگان نظامی دهها کشور حضور خواهند داشت و همچنین صدها خبرنگار، عکاس و تصویر بردار داخلی و خارجی مراسم با شکوه رژه را مخابره خواهند کرد.

کد مطلب 4408072

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