به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ارتش، امیر سرتیپ دوم تقی‌خانی سخنگو و معاون فرهنگی و روابط عمومی ارتش جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: به مناسبت سی و هشتمین سالگرد دفاع مقدس رژه یگان های منتخب نیروهای مسلح بصورت گسترده و در سراسر کشور صبح روز شنبه سی و یکم شهریورماه با شعار محوری "ما توانستیم" به صورت همزمان برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: این مراسم در تهران و در جوار حرم مطهر بنیانگذار انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی(ره) و در سراسر کشور با حضور یگانهای نمونه پیاده و محمول ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و بسیج، نیروی انتظامی و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح برگزار می شود.

سخنگوی ارتش خاطرنشان کرد: ملت شریف ایران در این روز و در آستانه چهل سالگی انقلاب شکوهمند اسلامی در مراکز استانها و دهها شهر شاهد تحقق فعل توانستن و غلبه بر تحریم ها با نمایش گوشه‌هایی از روحیه سلحشوری، اقتدار ، آمادگی و توانمندی نیروهای مسلح کشورمان خواهند بود.

سرتیپ دوم تقی‌خانی افزود: در رژه فردا پیشاپیش رژه‌روندگان، هیئت عزاداری نیروهای مسلح با تصاویر شهدای سالهای دفاع با احترام به سرور و سالار شهیدان حرکت خواهد کرد و تعدادی از دستاوردهای نیروهای مسلح در حوزه های طراحی، تولید، بهینه‌سازی و بازسازی تجهیزات و ادوات دفاعی زمینی، هوایی، دریایی و پدافند در معرض دید دوستان و دشمنان قرار خواهد گرفت.

وی خاطرنشان کرد: رژه مشترک هوایی و دریایی نیروهای مسلح نیز در بندرعباس با شرکت دهها فروند از جنگنده های نیروی هوایی ارتش و سپاه و بالگردهای نیروی دریایی همزمان با سایر شهرها برگزار خواهد شد و رزمندگان نیروهای مسلح با اتحاد و انسجام و روحیه متعالی رزمی، عهد و میثاق دوباره ای با آرمانهای امام راحل ( ره ) و مقام معظم رهبری و امت شهید پرور ایران اسلامی برای دفاع از استقلال، تمامیت ارضی و نظام مقدس جمهوری اسلامی خواهند بست.

سخنگوی ارتش افزود: در رژه نیروهای مسلح وابستگان نظامی دهها کشور حضور خواهند داشت و همچنین صدها خبرنگار، عکاس و تصویر بردار داخلی و خارجی مراسم با شکوه رژه را مخابره خواهند کرد.