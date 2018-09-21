به گزارش خبرنگار مهر، علی دایی در نشست خبری قبل از دیدار تیمش برابر نفت مسجدسلیمان گفت: بازی سختی را با نفت مسجدسلیمان پیش رو داریم. تیم قابل احترامی برای ما خواهد بود. بعد از رفتن ویسی دیداری از تیم نفت ندیدیم که بتوانیم اطلاعات دقیقی از شرایط این تیم با حضور آقای مرزبان به دست بیاوریم.

وی ادامه داد: با این حال تمام تلاشمان را خواهیم کرد که بازی خوبی را به نمایش بگذاریم و سه امتیاز این دیدار را بگیریم.

علی دایی در مورد توافقی که با باشگاه پرسپولیس داشته است تا مشکل این تیم حل شود گفت: امیدوارم پرسپولیس با قدرت به کارش ادامه دهد و مسئولان باشگاه هم به توافقی که با ما داشته اند پایبند باشد و تسویه حساب مالیاتی من را انجام بدهند.

وی در مورد اینکه تیمش آماده حضور در لیگ قهرمانان آسیا و مرحله پلی آف هست گفت: ما از اول هم می‌دانستیم سهمیه ایران ۲+۲ است ما از ابتدا هم در پلی‌آف حضور داشتیم اما تیم ما کمتر از تیم‌های دیگر نیست و فوتبال خوبی بازی می‌کند و مشکلی برای حضور در پلی‌آف و دور مقدماتی نداریم. فقط برخی بازیکنان ما تجربه بین‌المللی ندارند که به مرور زمان این مساله هم حل خواهد شد.

علی دایی در مورد اقداماتی که برای ساخت خانه های مناطق زلزله زده در کرمانشاه صورت گرفت است گفت: خیلی از شرکت‌ها با ما همکاری خوبی کرده‌اند و متریال را با قیمت تمام شده به ما دادند و خیلی از شرکت‌ها هم پول آن را هم نگرفتند. شرایط ما به گونه‌ای است که می‌خواهیم خانه‌هایی را در اینجا بسازیم که از تکنولوژی ایتالیایی استفاده کرده که نه تنها برابر زلزله بلکه در برابر هر چه فکرش را کنید مقاوم است چنین کاری در ایران انجام نشده است.