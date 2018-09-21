شناسایی و دستگیری عامل هتک حیثیت در فضای مجازی هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغر افتخاری از شناسایی و دستگیری عامل هتک حیثیت در فضای مجازی در استان خبر داد و گفت: این مجرم سایبری با بهره‌گیری از شبکه اجتماعی اینستاگرام اقدام به بر هم زدن امنیت روانی زندگی یکی از شهروندان نموده بود که با هوشیاری کارشناسان پلیس فتا استان شناسایی و دستگیر شد.

افتخاری اظهارداشت: برابر مراجعه احدی از شهروندان بندرعباسی مبنی بر هتک حیثیت، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان این پلیس قرار گرفت. برابر اظهارات شاکی، فرد یا افرادی ناشناس در شبکه اجتماعی اینستاگرام ضمن انتشار تصاویر خانوادگی‌اش، مطالبی کذب علیه وی منتشر داده بود.

رئیس پلیس فتا استان هرمزگان خاطرنشان کرد: در بررسی اولیه مشخص گردید متهم از هویت جعلی برای ناشناس ماندن استفاده کرده است، در ادامه با انجام اقدامات فنی و شگردهای خاص پلیسی متهم به هویت خانم "الف.غ" شناسایی و با هماهنگی مقام فضایی دستگیر شد.

وی با بیان اینکه در بررسی هویت متهم مشخص گردید از دوستان سابق شاکی بوده است، گفت: در بازجویی به‌عمل‌آمده، متهم با روبه‌رو شدن با مستندات جمع‌آوری‌شده، معترف و هدف از این عمل خود را انتقام‌جویی عنوان کرد.

افتخاری به شهروندان توصیه کرد: از بارگذاری و به اشتراک گذاشتن تصاویر و فیلم‌های شخصی در شبکه‌های اجتماعی خودداری نمایید و افرادی که برای شما ایجاد مزاحمت می‌کنند ضمن عدم پاسخگویی، آن را به پلیس فتا گزارش کنید.

وی به متخلفین سایبری نیز هشدار داد: انتشار اطلاعات شخصی دیگران در فضای مجازی جرم تلقی شده و با عاملین آن برخوردی جدی صورت می‌گیرد.

این مسئول انتظامی در پایان گفت: شهروندان حتماً با انجام تنظیمات امنیتی شبکه‌های اجتماعی مختلف امنیت آن‌ها را به بالاترین سطح ممکن برسانند تا افراد سودجو نتواند وارد حریم خصوصی آن‌ها شوند. همچنین شهروندان برای کسب اطلاعات بیشتر و بهره‌مندی از مطالب آموزنده به سایت پلیس فتا به آدرس www.CyberPolice.ir مراجعه کنند.