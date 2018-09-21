دشمن به دنبال خاموش کردن نور مکتب اسلام است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید سجاد موسوی در خطبه های این هفته نماز جمعه الشتر ایام حزن و اندوه و ماتم اولاد رسول الله را تسلیت گفت و از حضور باشکوه مردان و زنان دیار سلسله در مراسمات عزاداری سیدالشهدا(ع) تقدیر و تشکر کرد.

وی با بیان اینکه ۱۴۰۰ سال است که می‌خواهند نور حسین بن علی(ع) را خاموش کنند، تصریح کرد: قیام امام حسین(ع) نهضتی سیاسی بود و برای روشنگری در جامعه رخ داد؛ بعد از شهادت امام حسین و یارانش افشاگری علیه دستگاه ظلم و ستم شروع می‌شود و زینب(س) افشاگری می‌کند و به همراه امام سجاد(ع) اسلام واقعی را معرفی می کند و نمی گذارند نور اسلام خاموش شود.

امام جمعه الشتر با تاکید بر اینکه امروزه انقلاب اسلامی ایران توانسته مکتب اسلام و مفهوم «هیهات من الذلة» را به جهان معرفی کند، افزود: باید زیبایی های عملی دین را به دنیا اعلام کنیم و خار چشم دشمنان شویم.

دفاع مقدس دانشگاه بزرگ انسان سازی

حجت الاسلام موسوی خاطرنشان کرد: دشمنان می گویند مسئولین و مردم ما باید دست از اسلام واقعی بکشند و اسلام نرمشی داشته باشد؛ دشمنان با اصل اسلام محمدی مشکل دارند و می خواهند نور اسلام را خاموش کنند؛ اما این آرزو را به گور می برند و نور امام حسین(ع) و اسلام هرگز خاموش نخواهد شد.

وی به ۳۱ شهریور ماه و آغاز هفته دفاع مقدس اشاره کرد و گفت: دفاع مقدس چون دانشگاه بزرگ انسان سازی است؛ هشت سال ایستادگی و مقاومت در مقابل دنیا را باید گرامی بداریم و تجلیل کنیم.

امام جمعه الشتر یادآور شد: ما باید از رشادت شهدا، جانبازان و ایثارگران درس بگیریم و با نگاه به دفاع مقدس آینده را بسازیم؛ اگر با خدا باشیم نصرت الهی با ماست.

دشمنان به دنبال اختلاف افکنی بین مردم و مسئولین هستند

حجت الاسلام موسوی با بیان اینکه دفاع مقدس ادامه دارد، تصریح کرد: روزگاری با جنگ فرهنگی خواستند ایمان جوانان ما را بگیرند؛ امروز هم با جنگ روانی می خواهند جوانان را نسبت به انقلاب بدبین کنند و گفتند مردم کمتر در عزای امام حسین(ع) شرکت می کنند اما شورحسینی بیشتر شد.

وی افزود: دشمنان به دنبال اختلاف افکنی بین مردم و مسئولین هستند اما دفاع مقدس این را به ما آموخت که در کنار یکدیگر می توانیم پیروز شویم.

امام جمعه الشتر با تاکید بر اینکه امثال حججی ها که امروزه اسطوره شده اند، در همین فرهنگ دفاع مقدس پرورش یافته اند، گفت: دفاع مقدس همچنان با ولایتمداری و پشتیبانی از ولایت در همه عرصه ها ادامه دارد.