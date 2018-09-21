نباید امروز شکست می خوردیم/مسئولیت شکست با من است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تارتار عصر امروز جمعه بعداز شکست تیمش برابر ماشین سازی تبریز گفت: بازی سخت و خوبی برگزار شد.

وی ادامه داد: گل ناشیانه ای در دقایق ابتدایی خوردیم. بازی خوبی دو تیم ارائه دادند ولی می توانستیم تبریز را با یک امتیاز ترک کنیم.

تارتار ادامه داد: پاس گل را دخسوس دروازه بان حریف داد. نباید این اشتباه را می کردیم ولی موقعیت به حریف دادیم. از نتیجه راضی نیستم و باید در بازی های بعدی این نتایج را جبران کنیم.

وی افزود: از تک موقعیت هایی نیز که داشتیم استفاده خوبی نکردیم.

تارتار گفت: حریف در عمق دفاع خطرناک تر از عرض بود. متاسفانه گل زودهنگام کار تیمی ما را خراب کرد و بلافاصله یک موقعیت خراب کردیم.

سرمربی تیم پارس جنوبی جم گفت: ماشین سازی خیلی خوب دفاع کرد و مسئولیت این باخت را برعهده می‌گیرم.

وی گفت: برد و باخت وظیفه مربیان است و من این نتیجه را گردن می گیرم و به تیم حریف نیز تبریک می گویم که در خانه پیروز شدند.

تارتار افزود: بازی در کل کم موقعیت بود و باید از همین تک موقعیت ها استفاده می کردیم که بازیکنان تیمم تمرکز نداشتند و نتوانستیم گل بزنیم.