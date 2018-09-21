خیمه های نمادین اسرای کربلا در دماوند به آتش کشیده شد

به گزارش خبرنگار مهر، عصر جمعه، همزمان با یازدهمین روز از ایام محرم و سومین روز از شهادت امام حسین (ع) و روز «بنی اسد» کاروان نمادین اسرای کربلا در شهرستان دماوند به حرکت در آمد.

این کاروان در دماوند قدمت ۱۵ ساله دارد که به همت هیات امنای محله «فرامه» و جوانان شهرستان راه اندازی شده است و هزینه این کاروان توسط مردم وهیات محله «فرامه» تامین می شود و عاشقان و دلباختگان حسینی هر کدام به سهم خویش برای برپایی این آیین تلاش می کنند.

کاروان نمادین اسرای کربلا در دماوند با نواختن شیپور از حسینیه محله «فرامه» حرکت خود را آغاز کردند و کربلای و تمام سوز و گداز های آن را به تصویر کشیدند و کاروان با سیل عظیم مردم رهسپار میدان امام و سپس میدان ۱۷ شهریور و از آنجا به سمت بلوار شهرداری دماوند حرکت کردند.

یکی از افرادی که این کاروان نمادین را همراهی می کرد و به شدت می گریست در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: درک اسیری حضرت زینب(ع) و حمل سر مبارک امام حسین (ع) و یارانش بر سر نیزه ها در عصر کنونی بسیار سخت است، هرچند شمرهای زمانه ما نیز کم از ان دوران ندارند و تنها روش و منش و ابزار شان مدرن تر شده است.

آتنا دماوندی در ادامه با بیان اینکه راه اندازی چنین کاروان هایی به درک عمیق جوانان و شناخت یزید های دوران و منش و آزاده طلبی امام حسین (ع) منجر می شود گفت: هنگامی که شیپور کاروان برای راه اندازی نواخته شد خود را در آن مهلکه احساس کردم دیدم سختی هایی که به امامان گذشته است نباید بی پاسخ بماند چرا که حضرت زینب اسوه صبر و مقاومت و پایداری شد تا اسلام زنده باشد و حق ناگفته نماند.

در مسیر حرکت این کاروان یکی از افراد که به صورت نمادین سر بریده اصحاب امام حسین بر نیزه را حمل می کرد در گفتگو با خبرنگار مهر بیان داشت: تا قبل از حضور در کاروان بارها این صحنه را تداعی کردم و به سختی توانستم با آن کنار بیایم و در نهایت به این نتیجه رسیدم که این کاروان ها هستند که می توانند اسلام و حقانیت و مظلومیت امام حسین را به گوش جهانیان برساند و هر کجا که نام امام حسین امد بدانند که روزگاری بر امام شیعیان چه گذشته است.

بر اساس این گزارش در این کاروان خیل عظیم جمعیت از نوزاد تا جوان، میانسال و کهنسال حضور داشتند و کاروان را همراهی می کردند و این کاروان به صورت نمادین اسیری حضرت زینب(ع) و طفلان امام حسین (ع) و حمل سر امام حسین و یارانش بر سر نیزه ها و تشتی که سر اباعبدالله در میان تشت قرار داشت و طفل سه ساله امام حسین کنار تشت خونین را به نمایش در آورد و همه حاضرین با قلبی اندوهگین و از سر حزن بر این واقعه می گریستند.

گفتنی است که این کاروان در پایان در بلوار شهرداری دماوندتجمع کردند و مسیر طی شده را دوباره بازگشتند و در پایان با آتش زدن خیمه ها در میدان امام و مدیحه سرایی مداحان شانزدهمین کاروان نمادین اسرای کربلا را ماندگار کردند و به جهانیان نشان دادند که ملت ایران با تاسی بر امام خوبان و مظلوم همیشگی تاریخ پای انقلاب و عاشورا می ی مانند و هیچ تهدید و زوری قادر نیست این مردم را از آرمان هایشان جدا کند.