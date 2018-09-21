اولین باخت نوجوانان برابر چین تایپه رقم خورد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم هندبال نوجوانان کشورمان شنبه شب (۳۰ شهریورماه) در دومین دیدار خود در مرحله یک چهارم نهایی مسابقات قهرمانی آسیا به مصاف تیم چین تایپه رفت. شاگردان سلیمی نیمه اول این دیدار را با نتیجه ۱۱ بر ۱۰ از رقیب خود عقب افتادند و در نهایت با نتیجه ۳۰ بر ۲۷ متحمل شکست برابر این تیم آسیای شرقی شدند.

این اولین شکست تیم نوجوانان کشورمان در این رقابتها بود. پیش از این تیم ایران در مرحله یک چهارم نهایی برابر عربستان به نتیجه تساوی رسیده و در مرحله گروهی نیز صاحب سه پیروزی متوالی شده بود.

با توجه به یک باخت و یک برد هندبالیست های نوجوان ایران، سرنوشت صعود کشورمان به مرحله نیمه نهایی بستگی به نتیجه بازی دو تیم عربستان و چین تایپه دارد. دیدار بین این دو تیم یکشنبه شب ۳۱ شهریور ماه برگزار خواهد شد.

هشتمین دوره مسابقات هندبال نوجوانان آسیا در بخش مردان از ۲۵ شهریورماه در امان اردن آغاز شده است. این رقابتها جنبه انتخابی مسابقات قهرمانی جهان در سال ۲۰۱۹ را دارد.