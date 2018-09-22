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۳۱ شهریور ۱۳۹۷، ۱۱:۰۸

با همراهی هنرمندان و اعضای فرهنگستان؛

گروه‌های تخصصی فرهنگستان هنر احیا می‌شوند

گروه‌های تخصصی فرهنگستان هنر احیا می‌شوند

گروه‌های تخصصی فرهنگستان هنر با حضور اعضای پیوسته و وابسته فرهنگستان و تعدادی از هنرمندان فعالیت خود را از سر می‌گیرند.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرهنگستان هنر طبق ماده ۱۲ اساسنامه خود دارای هفت گروه تخصصی است و هر گروه تخصصی متشکل از تعدادی عضو پیوسته، وابسته و هنرمندان خبره است که با توجه به نوع تخصصشان توسط رئیس فرهنگستان برای عضویت در گروه انتخاب می‌شوند.

گروه‌های «نمایش و ادبیات نمایشی»، «موسیقی»، «معماری و شهرسازی»، «هنرهای سنتی و صنایع دستی»، «هنرهای تجسمی»، «سینما» و «چند رسانه‌ای» گروه‌های تخصصی فرهنگستان هنر را تشکیل می‌دهند. وظیفه این گروه‌ها، به عنوان اتاق فکر فرهنگستان، تنظیم ‌برنامه‌های ‌پژوهشی و ارائه آن به شورای ‌تخصصی است.

گروه‌های تخصصی فرهنگستان هنر که چندین سال است هیچ گونه فعالیتی نداشته‌اند؛ به همت اعضای پیوسته و وابسته این فرهنگستان به‌زودی تشکیل شده و فعالیت خود را از سر خواهند گرفت.

کد مطلب 4408648

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