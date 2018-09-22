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۳۱ شهریور ۱۳۹۷، ۱۳:۴۰

مایک پمپئو:

«خلیل زاد» به نمایندگی از آمریکا در مذاکرات صلح کابل شرکت می کند

«خلیل زاد» به نمایندگی از آمریکا در مذاکرات صلح کابل شرکت می کند

وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد که زلمای خلیل زاد به عنوان نماینده آمریکا در مذاکرات صلح افغانستان شرکت می کند.

 به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آوا، «مایک پمپئو»  وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد که به منظور اولویت دادن به گفتگوهای صلح افغانستان، زلمای خلیل زاد به عنوان نماینده ویژه آمریکا در امور صلح افغانستان گماشته شده است؛ وی به نمایندگی از آمریکا در نشست های صلح افغانستان شرکت خواهد کرد.

بر اساس جزئیات، پمپئو طی پیامی به کارمندان وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که زلمای خلیل زاد، تلاش‌های واشنگتن را درباره چگونگی حمایت از گفتگوهای صلح دولت افغانستان با طالبان و زمینه سازی این گفتگوها رهبری خواهد کرد و در این گفتگوها شرکت خواهد داشت.

پمپئو از خلیل زاد به عنوان بهترین گزینه برای رسیدن به این هدف نام برد و گفت که وی در افغانستان زاده و بزرگ شده و تجربه کار در این کشور را نیز دارد.

وزیر خارجه آمریکا گفت که مطمئن است، خلیل زاد توانایی به موفقیت رساندن ماموریت برقراری صلح در افغانستان را دارد.

لازم به ذکر است که خلیل زاد در کنار اینکه تجربه کار چندین ساله در افغانستان را دارد، به عنوان سفیر آمریکا در عراق و سازمان ملل متحد نیز کار کرده ‌است.  

کد مطلب 4408908

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