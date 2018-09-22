به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی ابراهیمی پور ظهر امروز در حاشیه نماز وحدت در جمع خبرنگاران با عرض تسلیت به مردم خوزستان به خاطر حادثه تلخ تروریستی امروز در رژه نیروهای مسلح در اهواز افزود: این حادثه نشان داد که ما در تمامی جبهه ها دشمن داریم.

وی با اشاره به اینکه امروز روز اقتدار نیروهای نظامی ما است، اظهار کرد: روز ۳۱ شهریورماه سال ۵۹ آغاز حمله حزب بعث عراق به کشور ما است و تروریست ها به دنبال آنند که این اقتدار را در مرکز استان خوزستان بشکانند؛ استانی که هم مرز با عراق است و صدام بعثی نخستین حمله زمینی اش به استان ما بود، تروریست ها فکر می کردند که می توانند به گونه ای این اقتدار را تضعیف کنند ما باید به آنان گفت که کور خوانده اید و ملت به شما پاسخی دندان شکن می دهد.

امام جمعه آبادان ضمن تاکید بر اینکه دشمنان اتحاد ملت ما را تحت هیچ عنوانی بر نمی تابند، تصریح کرد: قصد تروریست ها بحران سازی در درون کشور به شیوه های مختلف است، آنان می خواهند بگویند که امنیت اقتصادی ندارید و امنیت مرزهایتان هم با خطر مواجه است و اینگونه قادریم نفوذ کنیم و ضربه بزنیم.

حجت الاسلام ابراهیمی پور گفت: دشمنان به رغم گذشت ۴۰ سال از انقلاب انواع و اقسام توطئه ها را علیه نظام بکار بردند که هر بار با شکست مواجه شدند لذا دنبال آنند تا از مردم و فرزندان این ملت که با تمام توانشان برای دفاع از مرزهای کشور جان می دهند، انتقام بگیرند.

وی افزود: دشمنان یقین بدانند که در این میدان نیز از ملت و نیروهای مسلح ایران شکست می خورند.تروریست‌ها بدانند که در میدان انتقام از ملت و نیروهای نظامی و مسلح کشور شکست خورده‌اند.