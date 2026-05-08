حجت الاسلام خواجه پور: دشمن در برابر ایران دچار ضعف و ناتوانی شده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام خواجهپور در خطبههای نماز جمعه مارگون با اشاره به اینکه اگر دشمن فرار میکند، به دلیل ترس از ایران است، افزود: آنها حتی به افراد غیرنظامی حمله میکنند چون از مقابله مستقیم با نیروهای ما عاجزند.
وی با تأکید بر رعایت انسانیت و اصول دینداری افزود: ما هیچگاه بیگناهان را هدف قرار ندادهایم و پیش از هر اقدام نظامی، غیرنظامیان را از محلها آگاه میکنیم، بر خلاف دشمنان که انسانیت را زیر پا گذاشتهاند، ما براساس موازین شرعی عمل میکنیم.
امام جمعه مارگون همچنین تصریح کرد: جنگ ایران با دشمنان نظامی است و نیروهای مسلح کشور در مقابله با آنها مستحکم ایستادهاند و پاسخهای لازم را دادهاند.
وی با اشاره به دستاوردهای اخیر ایران، تاکید کرد: ایران اسلامی موفقیتهای مهم نظامی، دیپلماتیک و سیاسی کسب کرده و انسجام داخلی و هماهنگی نهادها، یکی از بزرگترین پیروزیهای ملت ایران است.
حجت الاسلاپ خواجهپور در پایان با بیان حمایت مردم از نیروهای مسلح و تصمیمات راهبردی، اظهار داشت: ایستادگی و وحدت ملت ایران باعث شکست دشمنان شده و ایران تا امروز پیروز بوده و همچنان در مسیر مقابله با استکبار جهانی است.
نظر شما