اقتدار دفاعی کشور مرهون درس های دفاع مقدس است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی وزارت دفاع، وزارت دفاع طی بیانیه‌ای با گرامیداشت ۳۱ شهریورماه و آغاز هفته دفاع مقدس؛ اقتدار دفاعی و قدرت بازدارندگی ایران اسلامی را مرهون درس آموزی های نیروهای مسلح از تجارب ۸ سال دفاع مقدس دانست.

متن این بیانیه به شرح زیر است:

۳۱ شهریورماه ۵۹ هرچند سرآغاز تهاجم وحشیانه و نیابتی رژیم بعثی صدام برای نابودی انقلاب و نظام اسلامی بود، اما در تاریخ کشورمان به نقطه شکوفایی و درخشندگی عزم و اراده ملی و همه جانبه ملت اسلامی برای مقاومت و پایداری برابر نقشه های شیطانی نظام سلطه و استکبار جهانی تبدیل شد.

رزمندگان دلیر اسلام با عشق و معرفت به قرآن و مکتب روح بخش اسلام و با پشتوانه عظیم مردمی و تبعیت آگاهانه از ولایت فقیه، حرکتی آگاهانه و مقتدرانه را آغاز کردند و علاوه بر دفع تجاوز دشمن، آمال و آرزوهای رژیم بعثی عراق، به ویژه صدام جنایتکار را در زیاده خواهی و توسعه‌طلبی به یاس و نومیدی تبدیل نموده و پرده فریب و نیرنگ را از چهره شیطانی قدرت‌های استکباری کنار زدند.

دفاع جانانه ملت بزرگ ایران و فرزندان برومندشان در بسیج قهرمان، سپاه جان برکف، ارتش مقتدر، ژاندارمری و کمیته های ایثارگر و جهادگران شهادت طلب با وحدت کلمه و با پیروی از رهبری های داهیانه امام راحل(ره) و حماسه‌های جاودانه رزمندگان خداجوی اسلام، با صیانت از مرزها و عقب راندن جنود شیطان و استکبار جهانی، عزت و استقلال ایران اسلامی را در عرصه بین المللی به نمایش گذاشت.

دفاع مقدس، گنجینه ارزشمندی از پایمردی‌ها و جانفشانی‌های سلحشورانی است که عاشقانه دل به آرمان های والا و انقلابی پیر و مرادشان سپردند و با سلاح ایمان و بصیرت، رویای شکست ناپذیری قدرت‌های بزرگ و ایادی منطقه‌ای آنان را برای همیشه باطل کردند.

دفاع مقدس، تبلور وحدت، مقاومت و اراده ملت مومن و انقلابی ایران در حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، آرمان‌ها و ارزش‌های اسلامی و انقلابی است‌ و همان‌ طور که مقام معظم رهبری و فرمانده معظم کل قوا فرموند« جنگ هشت ساله، ما را قوی‌تر کرد. اگر جنگ هشت ساله نبود، این سرداران شجاع، این مردان برجسته نشان داده نمی‌شدند، در بین ملت بروز نمی‌کردند؛ این حرکت عظیمِ مخلصانه‌ مردم مجال بروز و ظهور پیدا نمی‌کرد».

دوران هشت سال دفاع مشروع امت سلحشور ایران در حفظ و اعتلای نظام مقدس اسلامی و حراست از مرزهای عزّت و شرف این مرز و بوم، به مثابه یکی از حساس‌ترین و بارزترین برهه‌های حیات این ملت، همچون نگینی تابناک، تا همیشه زمان، بر تارکِ تاریخ حماسه و ایثار آزادگان جهان می‌درخشد و در تاریخ افتخارآفرینی مبارزات حق‌طلبانه ملت غیور و ولایتمدار ایران اسلامی فروزان خواهد ماند.

عینیت تفکر و روحیه بسیجی و خودباوری و ابتکار عمل درپشتیبانی همه جانبه از جبهه و جنگ با تکیه بر دانش و اراده ملی در راستای تشکیل صنعت بومی دفاعی و ارتقای ظرفیت‌های دفاعی کشور از رهگذر طراحی و تولید سامانه‌ها و تجهیزات دفاع محور در حوزه‌های مختلف جنگ زمینی، هوایی، صنایع الکترونیک، دریایی، هوافضا و موشکی و عبور سرافرازانه صنعت دفاعی کشور از حصار تحریم‌های ظالمانه و نیل به قله‌های رفیع پیشرفت و اقتدار در تقویت توان دفاعی و قدرت بازدارندگی در کنار نشر گفتمان انقلاب اسلامی و فرهنگ مقاومت و شهادت از جمله پیامدهای الهام‌بخش و برجسته دفاع مقدس فرزندان ملت ایران و تربیت یافتگان مکتب ولایت فقیه و عاشورای حسینی(ع) قلمداد می‌شود.

تقارن هفته دفاع مقدس امسال با ایام سوگواری سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و یاران باوفایش تداعی بخش یاد و خاطره جانفشانی و از خود گذشتگی های بزرگ مردان و زنانی است که به حق با تأسی از امام و مولای خویش جان گرانمایه خود را در طبق اخلاص نهاده و صحنه هایی عاشورایی را در عرصه های مختلف دفاعی خلق کردند.

به گواه تاریخ نماد بصیرت و وفاداری حضرت ابالفضل العباس (ع)، صبر و متانت زینبی (ع)، خلق و خوی و شهامت حضرت علی اکبری (ع) و عزت و صلابت حسینی (ع) در آن دوران طلایی و شکوهمند متبلور و به اوج رسید و به جا پیر و مرادمان فرمود؛ که جوانان و ایثارگران ما فقط با یاران سیدالشهدا (ع) قابل قیاس خواهند بود.

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با عرض تسلیت شهادت حضرت سید الشهداء(ع) و یاران باوفایش ضمن گرامیداشت یاد و خاطره پیر فرزانه و ملازم دلدادگان شهیدش در بهشت برین و همچنین رشادت های طلایه داران حفظ آزادی، شرف و عزت این مرز و بوم و ارج نهادن بر تلاش های متخصصان متعهد و عاشورایی صنعت دفاعی که در عین گمنامی و اخلاص حماسه های بزرگی را در هشت سال دفاع مقدس رقم زدند و با تقدیم بیش از هزار رزمنده لاله گلگون و سه وزیر شهید گرانقدر به شجره طیبه انقلاب اسلامی است نام خویش را دفتر زرین این شکوه ثبت کردند؛ افتخار دارد تحت زعامت داهیانه رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت امام خامنه‌ای(حفظه الله) همچون دوران دفاع مقدس تمامی همت و مساعی خود را جهت ارتقاء و افزایش قدرت و توان دفاعی و به کارگیری دانش روز و شکستن سد تمامی تحریم های ظالمانه با دستان با کفایت جوانان غیور میهن اسلامی به کارگیرد و با بصیرت، تیزبینی و دقت، نقشه‌ها و توطئه‌های دشمنان قسم خورده انقلاب را رصد و آنان را خنثی کند.