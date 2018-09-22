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۳۱ شهریور ۱۳۹۷، ۱۶:۳۶

معاون فرهنگی حوزه‌ خواهران:

راه‌اندازی کمپین نذر فرهنگی حوزه های خواهران در هفته دفاع مقدس

راه‌اندازی کمپین نذر فرهنگی حوزه های خواهران در هفته دفاع مقدس

معاون فرهنگی تبلیغی حوزه‌های علمیه خواهران از راه‌اندازی کمپین نذر فرهنگی ویژه خواهران طلبه در هفته دفاع مقدس خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی حوزه‌های علمیه خواهران، معصومه ظهیری با گرامیداشت شهدا به ویژه شهدای دفاع مقدس اظهار کرد: سی و یکم شهریور یادآور حدیث مقاومت برای مردم ایران به ویژه مرزنشینان در خصوص تجاوز حکومت بعثی عراق به مرزهای جمهوری اسلامی ایران است.

وی افزود: دفاع مقدس به مرزهای جمهوری اسلامی منحصر نشد بلکه به برخی از شهرها و استان‌های ما نیز کشیده شد و چند هزارمتر از مرز و عمق‌ شهرهای کشور درگیر جنگ تحمیلی بود.

معاون فرهنگی تبلیغی حوزه‌های علمیه خواهران خاطرنشان کرد: هشت سال درگیر جنگ بودن برای هر کشور و ملتی بسیار سنگین و سهمگین است اما ما خاطره‌های بسیار زیادی از ایثار، اخلاص و گذشت مردم، مدیران و رزمندگان در دوران دفاع مقدس داریم.

وی ادامه داد: در طول دوران دفاع مقدس همواره ابتکار، نوآوری و خلاقیت داشتیم. ما با دست خالی و کمترین امکانات در مقابل دشمنی مقاومت کردیم که تا دندان‌ مسلح بود و بسیاری از کشورهای قدرتمند از آن کشور حمایت می‌کردند.

ظهیری گفت: زنده نگه‌داشتن یاد و خاطره شهدا و ایثار و فداکاری‌های هشت سال دفاع مقدس وظیفه است و انحصار به موقعیت، افراد و جایگاه خاصی ندارد و تکلیف همه مردم و مسلمانان است و جالب است که خاطرات دفاع مقدس حتی برای دیگر مسلمانان نیز الگویی برای ایثار، وحدت و همبستگی مسلمین است.

وی با اشاره به فعالیت‌های حوزه‌های علمیه خواهران در هفته دفاع مقدس عنوان کرد: طبق روال سال‌های گذشته برنامه‌ها و فعالیت‌های خوبی برای هفته دفاع مقدس پیش‌بینی شده که امیدواریم این برنامه‌ها و فعالیت‌های بتواند در جامعه تأثیرگذار باشد.

معاون فرهنگی تبلیغی حوزه‌های علمیه خواهران بیان کرد: با توجه به هم‌زمان بودن ایام ماه محرم با هفته دفاع مقدس، یک بسته فرهنگی را برای مدارس علمیه خواهران ارسال کردیم و همچنین از آن‌ها خواستیم که برنامه‌های مختلف متناسب با ایام ماه محرم و هفته دفاع مقدس را برگزار کنند.

وی تصریح کرد: برگزاری‌ همایش‌ها و نشست‌های برخط و حضوری، خاطره گویی از دوران دفاع مقدس، برگزاری جلسات ختم قرآن به نیابت از شهدای جهان اسلام، راه‌اندازی کمپین نذر فرهنگی،‌ بازدید از خانواده‌های معظم شهدا و جانبازان، زیارت قبور شهدا و گلزارهای شهدا و تولید بسته‌های فرهنگی مانند بروشورهای مختلف از جمله‌ برنامه‌های معاونت فرهنگی حوزه خواهران در هفته دفاع مقدس است.

کد مطلب 4409115

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