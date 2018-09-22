به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی حوزه‌های علمیه خواهران، معصومه ظهیری با گرامیداشت شهدا به ویژه شهدای دفاع مقدس اظهار کرد: سی و یکم شهریور یادآور حدیث مقاومت برای مردم ایران به ویژه مرزنشینان در خصوص تجاوز حکومت بعثی عراق به مرزهای جمهوری اسلامی ایران است.

وی افزود: دفاع مقدس به مرزهای جمهوری اسلامی منحصر نشد بلکه به برخی از شهرها و استان‌های ما نیز کشیده شد و چند هزارمتر از مرز و عمق‌ شهرهای کشور درگیر جنگ تحمیلی بود.

معاون فرهنگی تبلیغی حوزه‌های علمیه خواهران خاطرنشان کرد: هشت سال درگیر جنگ بودن برای هر کشور و ملتی بسیار سنگین و سهمگین است اما ما خاطره‌های بسیار زیادی از ایثار، اخلاص و گذشت مردم، مدیران و رزمندگان در دوران دفاع مقدس داریم.

وی ادامه داد: در طول دوران دفاع مقدس همواره ابتکار، نوآوری و خلاقیت داشتیم. ما با دست خالی و کمترین امکانات در مقابل دشمنی مقاومت کردیم که تا دندان‌ مسلح بود و بسیاری از کشورهای قدرتمند از آن کشور حمایت می‌کردند.

ظهیری گفت: زنده نگه‌داشتن یاد و خاطره شهدا و ایثار و فداکاری‌های هشت سال دفاع مقدس وظیفه است و انحصار به موقعیت، افراد و جایگاه خاصی ندارد و تکلیف همه مردم و مسلمانان است و جالب است که خاطرات دفاع مقدس حتی برای دیگر مسلمانان نیز الگویی برای ایثار، وحدت و همبستگی مسلمین است.

وی با اشاره به فعالیت‌های حوزه‌های علمیه خواهران در هفته دفاع مقدس عنوان کرد: طبق روال سال‌های گذشته برنامه‌ها و فعالیت‌های خوبی برای هفته دفاع مقدس پیش‌بینی شده که امیدواریم این برنامه‌ها و فعالیت‌های بتواند در جامعه تأثیرگذار باشد.

معاون فرهنگی تبلیغی حوزه‌های علمیه خواهران بیان کرد: با توجه به هم‌زمان بودن ایام ماه محرم با هفته دفاع مقدس، یک بسته فرهنگی را برای مدارس علمیه خواهران ارسال کردیم و همچنین از آن‌ها خواستیم که برنامه‌های مختلف متناسب با ایام ماه محرم و هفته دفاع مقدس را برگزار کنند.

وی تصریح کرد: برگزاری‌ همایش‌ها و نشست‌های برخط و حضوری، خاطره گویی از دوران دفاع مقدس، برگزاری جلسات ختم قرآن به نیابت از شهدای جهان اسلام، راه‌اندازی کمپین نذر فرهنگی،‌ بازدید از خانواده‌های معظم شهدا و جانبازان، زیارت قبور شهدا و گلزارهای شهدا و تولید بسته‌های فرهنگی مانند بروشورهای مختلف از جمله‌ برنامه‌های معاونت فرهنگی حوزه خواهران در هفته دفاع مقدس است.