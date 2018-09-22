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۳۱ شهریور ۱۳۹۷، ۱۶:۰۵

نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی:

مردم و مسئولان در مقابل زیاده خواهی دشمنان پایدار هستند

مردم و مسئولان در مقابل زیاده خواهی دشمنان پایدار هستند

اهواز- نماینده مردم اهواز، کارون، باوی و حمیدیه در مجلس شورای اسلامی گفت: مردم و مسئولان به عنوان صف واحد در مقابل زیاده خواهی دشمنان و اقدامات خبیثانه آنها پایدار هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، همایون یوسفی ظهر امروز در جمع خبرنگاران با تسلیت شهادت تعدادی از هموطنان در حادثه حمله تروریستی امروز صبح مراسم رژه نیروهای مسلح در اهواز و محکوم کردن این حادثه اظهار کرد: طی ۴۰ ساله  پس از انقلاب موارد مشابه زیادی در این خصوص داشتیم و امیدوار هستیم که خداوند همیشه مثل گذشته یاری رسان مردم ایران باشد.

وی افزود: دشمنان وقتی که در عرصه های مختلف توان برابری با نظام جمهوری اسلامی ایران را ندارند، معمولا به این اقدامات کور دست می زنند و این انسجام و وحدت مردم را بیشتر می کند.

یوسفی بیان کرد: مردم و مسئولان به عنوان صف واحد در مقابل زیاده خواهی دشمنان و اقدامات خبیثانه آنها پایدار هستند و مجمع نمایندگان خوزستان در کنار مردم و مسئولان حضور دارد.

نماینده مردم اهواز، کارون، باوی و حمیدیه ، اظهار کرد: مجمع نمایندگان خوزستان این حادثه تروریستی را محکوم و امیدواریم با انسجام بیشتر از این فتنه ها جلوگیری و آنها را در نطفه خفه کنیم.

وی با بیان اینکه یک تیم پزشکی توسط وزیر بهداشت به اهواز اعزام شد، افزود: امیدوارم به این واسطه بتوان خدمات رسانی به مجروحان را به نحو احسن انجام دهیم.

کد مطلب 4409116

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