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۳۱ شهریور ۱۳۹۷، ۱۵:۴۹

فلاحت پیشه اعلام کرد؛

کمیسیون امنیت ملی مجلس فردا حادثه تروریستی اهواز را بررسی می‌کند

کمیسیون امنیت ملی مجلس فردا حادثه تروریستی اهواز را بررسی می‌کند

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، از بررسی حادثه تروریستی اهواز در نشست فردای این کمیسیون خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حشمت‌الله فلاحت‌پیشه از بررسی حادثه تروریستی اهواز در نشست فردای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی خبر داد و تصریح کرد: این جلسه با حضور مسئولان دستگاه های ذیربط و به منظور بررسی ابعاد مختلف این حادثه تروریستی برگزار می شود.

وی گفت: جلسه فردای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به بررسی ساختار جدید وزارت خارجه و همچنین استماع گزارش طرح دعوی جمهوری اسلامی ایران علیه ایالات متحده آمریکا در دادگاه بین المللی لاهه اختصاص داشت که با وقوع حادثه تروریستی امروز در مراسم رژه اهواز، تغییر دستور داده شد.

فلاحت پیشه افزود: بر این اساس فردا در نشستی با حضور مسئولان وزارت کشور و دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی، ابعاد مختلف این حادثه تروریستی در کمیسیون امنیتی مجلس بررسی می شود.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی خاطرنشان کرد: از نظر ما وقوع چنین حادثه ای در زمان برگزاری همایشی اینچنینی در چند صد شهر کشور که نماد اقتدار جمهوری اسلامی ایران است، با سهل‌انگاری مدیریتی همراه بوده است.

کد مطلب 4409121

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