به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا عارف رئیس فراکسیون امید امروز (شنبه) در نشست شورای هماهنگی استانی بنیاد امید ایرانیان ضمن گرامی‌داشت هفته دفاع مقدس، با بیان اینکه سربلندی، استقلال و آرامشِ ما مدیون کسانی است که در میدان نبرد، بی محابا دل به دریای خطر زدند و کشتی انقلاب را از دل طوفان قهر و کین بدخواهان به ساحل ثبات و افتخار رساندند اظهار داشت: دوران دفاع مقدس در شکل گیری و تقویت مقاومت در منطقه موثر بود. ما آغازگر جنگ نبودیم و موضع‌مان دفاعی بود و ایستادیم و از این بابت شرمسار هم نیستیم.

وی با بیان اینکه ایران اگر در دفاع مقدس قهرمان بود، قهرمان آشتی و صلح مبتنی بر عدالت نیز بود، تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران همیشه منادی صلح و دوستی در جهان بوده است. هم در دوران ریاست جمهوری آقای خاتمی در صحن سازمان ملل از گفتگو به جای زور و از مهربانی به جای خشونت سخن گفته شد و هم آقای روحانی پیشنهاد جهان علیه خشونت را مطرح کرد که مورد تصویب قرار گرفت و این نشان دهنده این است که جمهوری اسلامی ایران هیچ گاه به دنبال جنگ افروزی در منطقه و جهان نیست و برای ایجاد صلحی پایدار در جهان تلاش می کند.

رئیس بنیاد امید ایرانیان با بیان اینکه ایران همواره قربانی تروریسم بوده است به حادثه حمله تروریستی به رژه نیروهای مسلح در اهواز اشاره کرد و با محکومیت این اقدام تروریستی، تاکید کرد: اقتدار نیروهای مسلح ما خار چشم دشمنان شده است و به گمان خود با حرکت های کور تروریستی می خواستند در سالگرد تجاوز رژیم صدام به خاک کشورمان عظمت رژه نیروهای مسلح را تحت الشعاع قرار بدهند.

وی با تسلیت شهادت هموطنان‌مان در این حادثه تروریستی بر ضرورت شناسایی دقیق و سریع عوامل این اقدام تروریستی تاکید کرد.

عارف دوران دفاع مقدس را تجربه‌ای گران‌سنگ برای نظام جمهوری اسلامی دانست و گفت: در دوران دفاع مقدس و شرایط خاص اقتصادی آن زمان دولت وقت توانست با همراهی مردم به خوبی آن شرایط را مدیریت کند. شرایط فعلی که در آن به سر می بریم سخت‌تر از آن دوران نیست و اگر از تجربه مدیریتی آن دوران استفاده کنیم مردم نیز نجیبانه همانگونه که تاکنون همراهی خود را با نظام شان نشان دادند، باز هم اگر ببیند مسئولان با آن ها صادق هستند این همراهی را از خود نشان خواهند داد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به ماموریت های بنیاد امید ایرانیان اشاره کرد و با مرور بخش‌هایی از اساسنامه بنیاد، تصریح کرد: شرایط جامعه ما به گونه ای است که تشکل‌های راهبردی مردم نهاد که کارویژه آن ها تعیین راهبردهاست باید محور قرار بگیرند و به همین دلیل بنیاد امید ایرانیان می تواند همراه با دیگر نهادهای مردم نهاد به عنوان اتاق فکری در خدمت مدیران نظام باشد.

رئیس بنیاد امید ایرانیان محوریت زنان و جوانان را شاخصه اصلی بنیاد امید دانست و گفت: قرار بود بنیاد امید در تربیت نیروی انسانی متخصص و کارآمد به گونه ای عمل کند که در سال‌های آینده بتوان از ظرفیت های ایجاد شده توسط بنیاد در عرصه های مدیریتی استفاده کرد که البته تا رسیدن به این هدف فاصله داریم.

وی با اشاره به فعالیت کمیته‌های چندگانه در بنیاد امید ایرانیان گفت: فعالیت های خوبی توسط کمیته‌های مختلف در بنیاد امید ایرانیان صورت گرفته است که انتظار است خروجی کمیته‌های بنیاد در اختیار نهادهای مسئول قرار بگیرد.

عارف با تاکید بر اینکه دولت باید از ظرفیت نهادهای مردمی به عنوان اتاق فکر بیشتر استفاده کند، گفت: تجربه نشان داده است صرف اتکا به حلقه بسته مدیریتی در دولت‌ها راهگشای برون‌رفت از چالش‌ها نیست. باید به تشکل‌های مردم نهاد بیشتر بهاء داد و از ظرفیت های آن ها برای فائق آمدن بر مشکلات استفاده کرد.