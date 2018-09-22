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۳۱ شهریور ۱۳۹۷، ۱۸:۱۶

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری کرمان:

کرمان اولین استان کشور در میزان مبتلایان به بیماری «ای بی»

کرمان اولین استان کشور در میزان مبتلایان به بیماری «ای بی»

کرمان - مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری کرمان گفت: کرمان با ۴۷بیمار مبتلا به بیماری پروانه ای در صدر استان های کشور از این نظر قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه سادات حسینی گفت: برای حمایت از بیماران ای بی مشهور به بیماران پروانه‌ای به زودی در کرمان یک انجمن تخصصی تشکیل خواهد شد.

حسینی افزود:در این انجمن پزشکان متخصص، خیرین و افراد حقوقی ذیربط، حضور خواهند داشت تا برای کاهش درد و رنج بیماری ای بی تسهیل گری کنند.

وی گفت: امروزه نه تنها بیماران ای بی از نبود حمایت کافی و منسجم رنج می برند بلکه متخصصین پوست در کرمان هم ناراحت و گلایه مند هستند که چرا بیماران کرمانی مجبورند برای درمان به تهران بروند.

وی بیان کرد: تا کنون ۴۷بیمار ای بی در استان کرمان شناسایی شده است و از نظر آمار مبتلابان، کرمان در صدر استان های کشور قرار دارد.

کد مطلب 4409261

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