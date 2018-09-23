  1. هنر
  2. سینمای ایران
۱ مهر ۱۳۹۷، ۱۲:۱۹

سازمان اوج سراغ «بیست و سه نفر» رفت

سازمان اوج سراغ «بیست و سه نفر» رفت

فیلم سینمایی «بیست و سه نفر» تازه ترین محصول سازمان هنری رسانه ای اوج به کارگردانی مهدی جعفری ساخته می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فیلم، فیلم سینمایی «بیست و سه نفر» به کارگردانی مهدی جعفری و تهیه کنندگی مجتبی فرآورده به مرحله تولید می رسد.

محصول جدید مرکز فیلم و سریال سازمان هنری رسانه ای اوج، مرحله پیش تولید خود را گذرانده و فیلمبرداری آن طی روزهای آتی در شهرک چهاردانگه تهران کلید می خورد.

«بیست و سه نفر» به تهیه کنندگی مجتبی فرآورده، روایت گروهی از رزمندگان نوجوان ایرانی است که در جریان جنگ ایران و عراق در سال ۱۳۶۱ به اسارت نیروهای عراقی درآمدند.

مهدی جعفری پیش از این مستند «۲۳ نفر و آن یک نفر» را تولید کرده بود.

کد مطلب 4409792
زهرا منصوری

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها