سازمان اوج سراغ «بیست و سه نفر» رفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فیلم، فیلم سینمایی «بیست و سه نفر» به کارگردانی مهدی جعفری و تهیه کنندگی مجتبی فرآورده به مرحله تولید می رسد.

محصول جدید مرکز فیلم و سریال سازمان هنری رسانه ای اوج، مرحله پیش تولید خود را گذرانده و فیلمبرداری آن طی روزهای آتی در شهرک چهاردانگه تهران کلید می خورد.

«بیست و سه نفر» به تهیه کنندگی مجتبی فرآورده، روایت گروهی از رزمندگان نوجوان ایرانی است که در جریان جنگ ایران و عراق در سال ۱۳۶۱ به اسارت نیروهای عراقی درآمدند.

مهدی جعفری پیش از این مستند «۲۳ نفر و آن یک نفر» را تولید کرده بود.