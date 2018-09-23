۲۷ مجروح حادثه تروریستی اهواز از بیمارستان مرخص شدند

فرهاد حمزه لویی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت مجروحان عملیات تروریستی صبح شنبه اهواز اظهار کرد: در کل ۶۷ نفر به عنوان مجروح این حادثه به بیمارستان اهواز منتقل شدند که ۲۷ نفر از آنها تاکنون از بیمارستان مرخص شده اند.

وی افزود: هم اینک ۴۰ نفر از مجروحان این حادثه در بیمارستان مختلف شهر اهواز تحت درمان هستند که حال عمومی آنان خوب گزارش شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، در حادثه تروریستی اهواز که صبح روز شنبه همزمان با رژه نیروهای مسلح توسط چهار تروریست مسلح با لباس مبدل صورت گرفت، ۲۵ نفر از مردم شهید شدند.

شهدای این حادثه تروریستی صبح فردا با حضور مردم در اهواز تشییع می شوند. همچنین نماینده ولی فقیه در استان و استاندار خوزستان با صدور پیامی روز دوشنبه را در خوزستان عزای عمومی اعلام کردند.