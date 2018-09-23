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۱ مهر ۱۳۹۷، ۱۷:۳۴

ملکی با مهر مطرح کرد؛

انتخاب اعضای هیئت تحقیق و تفحص از وضعیت شرکت های خودروساز داخلی

انتخاب اعضای هیئت تحقیق و تفحص از وضعیت شرکت های خودروساز داخلی

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن از انتخاب اعضای هیئت تحقیق و تفحص از وضعیت شرکت های خودروساز داخلی در جلسه عصر امروز این کمیسیون خبر داد.

ولی ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره مسائل مطرح شده در جلسه عصر امروز این کمیسیون اظهار داشت: در این جلسه اعضای هیئت تحقیق و تفحص از وضعیت شرکت های خودروساز داخلی انتخاب شدند.

وی ادامه داد: ۱۰ نفر از اعضای کمیسیون صنایع و معادن به عنوان کمیسیون اصلی و ۵ نفر از میان درخواست‌کنندگان این تحقیق و تفحص با رأی‌گیری انتخاب شدند.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، گفت: ۵نفر از نمایندگان شامل آقایان نجفی، فتحی، میرزایی نیکو، مقدسی و قاضی پور به عنوان درخواست کنندگان تحقیق و تفحص و ۱۰ نفر دیگر از نمایندگان از جمله آقایان علیزاده، نورقلی‌پور، ملکی، سبحانی‌فر، عزیزی، یوسف‌نژاد، زرآبادی، باستانی، گرمابی و رضیان به‌عنوان اعضای تحقیق و تفحص از صنعت خودروسازی کشور انتخاب شدند.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن تصریح کرد: همچنین جمعی از نمایندگان مجلس درخواست اعمال ماده ۲۳۶ آیین‌نامه داخلی مجلس را درباره واحدهای بالادستی صنعت آلومینیوم کشور و بروز تخلفاتی در واگذاری آلومینیوم المهدی و هرمزال مطرح کردند که نمایندگان با آن موافقت کردند.

کد مطلب 4410379
زهرا علیدادی

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