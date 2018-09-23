انتخاب اعضای هیئت تحقیق و تفحص از وضعیت شرکت های خودروساز داخلی

ولی ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره مسائل مطرح شده در جلسه عصر امروز این کمیسیون اظهار داشت: در این جلسه اعضای هیئت تحقیق و تفحص از وضعیت شرکت های خودروساز داخلی انتخاب شدند.
وی ادامه داد: ۱۰ نفر از اعضای کمیسیون صنایع و معادن به عنوان کمیسیون اصلی و ۵ نفر از میان درخواستکنندگان این تحقیق و تفحص با رأیگیری انتخاب شدند.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، گفت: ۵نفر از نمایندگان شامل آقایان نجفی، فتحی، میرزایی نیکو، مقدسی و قاضی پور به عنوان درخواست کنندگان تحقیق و تفحص و ۱۰ نفر دیگر از نمایندگان از جمله آقایان علیزاده، نورقلیپور، ملکی، سبحانیفر، عزیزی، یوسفنژاد، زرآبادی، باستانی، گرمابی و رضیان بهعنوان اعضای تحقیق و تفحص از صنعت خودروسازی کشور انتخاب شدند.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن تصریح کرد: همچنین جمعی از نمایندگان مجلس درخواست اعمال ماده ۲۳۶ آییننامه داخلی مجلس را درباره واحدهای بالادستی صنعت آلومینیوم کشور و بروز تخلفاتی در واگذاری آلومینیوم المهدی و هرمزال مطرح کردند که نمایندگان با آن موافقت کردند.
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