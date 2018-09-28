صابر جعفری سرپرست گروه کُر و ارکستر «پارسی کُر» در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: گروه کُر و ارکستر «پارسی کُر» روزهای هشتم و نهم شهریور ماه کنسرتی را به رهبری مینا جعفری در فرهنگسرای شفق تهران روی صحنه برد که با استقبال خوبی نیز مواجه شد. در این کنسرت قطعاتی از موسیقی فولکلوریک کشورمان با حضور تعدادی از هنرجویان و هنرمندان اجرا شد.

وی درباره برنامه‌های آینده گروه «پارسی کُر» گفت: ما بعد از ماه‌های محرم و صفر مجموعه میزبان علاقه مندان موسیقی در مجموعه برج آزادی، فرهنگسرای هنر، فرهنگسرای نیاوران و چند پردیس سینمایی خواهیم بود. البته تفاوت عمده کنسرت های پیش رو رهبری یک بانوی ایرانی و همراهی مجموعه ای از بانوان هنرمند در قالب گروه کُر است و تنظیم قطعات و نوازندگی پیانوی این قطعات نوستالژیک و فولکلور ایرانی در این کنسرت ها به عهده من خواهد بود.

جعفری افزود: بر خلاف کنسرت‌های قبلی «پارسی کُر»، بارِ‌ هارمونیک قطعات بر عهده سازها خواهد بود که حرکات دست و تنوع رنگی لباس‌ها باعث تنوع بصری خواهد شد.

سرپرست گروه کُر و ارکستر «پارسی کُر» در معرفی گروه نوازندگان کنسرت‌های این مجموعه بیان کرد: علی رضوانی نوازنده تار، عطیه پدیدار نوازنده ویولنسل، سیامک صانعی نوازنده کنترباس، مهدی نایینی نوازنده ملودیکا، علی معین السادات نوازنده تمبک، محمد مهدی محب علی نوازنده ویولن، حمیدرضا رامیار نوازنده گیتار بیس، عباس معالجی نوازنده کلارینت گروه نوازنده مجموعه «پارسی کُر» را تشکیل می دهند.