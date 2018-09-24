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۲ مهر ۱۳۹۷، ۱۱:۰۵

در گفت و گو با رسانه‌ها مطرح شد؛

شهید حادثه تروریستی اهواز در خرم‌آباد تشییع می شود

شهید حادثه تروریستی اهواز در خرم‌آباد تشییع می شود

خرم‌آباد- مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران لرستان، از تشیع پیکر شهید «هادی الماسیان» از شهدای حادثه تروریستی اهواز در مرکز این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین نازاریان پیش از ظهر دوشنبه در گفت و گو با رسانه ها، اظهار داشت: شهید «هادی الماسیان» از شهدای حادثه تروریستی اهواز که روز شنبه ۳۱ شهریور به شهادت رسید در خرم آباد تشییع می شود.

وی، گفت: این شهید بزرگوار از پرسنل ارتش جمهوری اسلامی و جمعی قرارگاه جنوب بود که مورد اصابت تیر دشمنان نظام و انقلاب قرار گرفت و به مقام رفیع شهادت نائل شد.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران لرستان، افزود: مراسم تشییع و تدفین این شهید گرانقدر روز سه شنبه ۴ مهرماه ساعت ۹ صبح از درب مسجد توسلی به سمت گلزار شهدا برگزار می شود و مراسم ترحیم نیز همان روز از ساعت ۱۴ الی ۱۶ در مسجد امیراالمومنین شهرک پارسیلون برگزار خواهد شد.

کد مطلب 4410963

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