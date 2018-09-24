به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین نازاریان پیش از ظهر دوشنبه در گفت و گو با رسانه ها، اظهار داشت: شهید «هادی الماسیان» از شهدای حادثه تروریستی اهواز که روز شنبه ۳۱ شهریور به شهادت رسید در خرم آباد تشییع می شود.

وی، گفت: این شهید بزرگوار از پرسنل ارتش جمهوری اسلامی و جمعی قرارگاه جنوب بود که مورد اصابت تیر دشمنان نظام و انقلاب قرار گرفت و به مقام رفیع شهادت نائل شد.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران لرستان، افزود: مراسم تشییع و تدفین این شهید گرانقدر روز سه شنبه ۴ مهرماه ساعت ۹ صبح از درب مسجد توسلی به سمت گلزار شهدا برگزار می شود و مراسم ترحیم نیز همان روز از ساعت ۱۴ الی ۱۶ در مسجد امیراالمومنین شهرک پارسیلون برگزار خواهد شد.