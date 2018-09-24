شانس اورسون ولز برای نامزد شدن در اسکار پررنگ است/ روی دیگر باد!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گلددربی، اورسن ولز هنرمند افسانه ای سینما در طول دوران باشکوه فعالیت سینمایی اش تنها سه بار نامزد جایزه اسکار شد که هر سه جایزه نیز برای نخستین فیلم بلندش «همشهری کین» بود؛ فیلمی که به اعتقاد اکثر صاحب نظران سینما یکی از بزرگترین فیلم های تاریخ سینماست.

ولز برای «همشهری کین» جایزه اسکار بهترین فیلمنامه اصلی را به همراه جوزف ال منکیه ویچ به دست آورد و البته ۲ جایزه بهترین بازیگر نقش اول مرد و بهترین کارگردان را نیز به رقبای خود واگذار کرد. جالب است بدانید نزدیک به سه دهه بعد از آن، اورسن ولز جایزه افتخاری اسکار را برای مساعدتش به سینما از آن خود کرد.

حال با وجود این که ولز در سال ۱۹۸۵ چشم از جهان فروبست این فیلمساز نامدار شانس این را دارد تا پس از مرگ با آخرین فیلمش به نام «روی دیگر باد» در فصل جوایز امسال حضور یابد.

«روی دیگر باد» که مراحل ساختش در دهه ۷۰ به دلیل تغییر بازیگران و فیلمنامه و همچنین مسایل مالی ۶ سال به طول انجامید و بعدها به عنوان یک فیلم گم شده از آن یاد می شد سرانجام چندی پیش در جشنواره ونیز برای نخستین بار به نمایش در آمد. در این فیلم جان هیوستن کارگردان شاهکارهایی چون «شاهین مالت»، «گنج های سیرامادره» و «جنگل آسفالت» که ۲ جایزه اسکار را نیز در کارنامه دارد در نقش جیک هانافورد یک کارگردان الکلی تباه شده حضور دارد. هانافورد به دنبال این است که با ساخت فیلمی تجربی دوباره خود را در سینما احیا کند.

بنا به نظر برخی از منتقدانی که فیلم را در جشنواره ونیز دیدند اورسن ولز شایستگی نامزدی جایزه اسکار پس از مرگ را در چند شاخه جوایز اسکار امسال از جمله بهترین کارگردانی، بهترین فیلمنامه به همراه اوجا کودار و بهترین تدوین به همراه باب مورافسکی دارد.

بدین ترتیب در صورتی که ولز برای کارگردانی «روی دیگر باد» نامزد جایزه اسکار شود به اولین کارگردان تاریخ مبدل خواهد شد که پس از مرگش نیز نامزد جایزه اسکار شده است.

در بین فیلمنامه نویسان البته اینگونه نیست چون تاکنون ۹ نفر پس از مرگ نامزد جایزه اسکار شده اند که نخستین آنها جرالد دافی است. دافی در اولین دوره برگزاری جوایز اسکار برای فیلمنامه فیلم «زندگی خصوصی هلن تروایی» (۱۹۲۷) نامزد جایزه اسکار بهترین فیلمنامه شد و البته نتوانست این جایزه را از آن خود کند. پس از دافی، سیدنی هاوارد دومین فیلمنامه نویسی بود که پس از مرگ برای فیلم «بر باد رفته» اقتباسی از اثر مارگارت میچل نامزد جایزه اسکار شد. هاوارد بر خلاف دافی موفق به کسب جایزه اسکار شد و توانست نام خود را به عنوان اولین دریافت کننده اسکار پس از مرگ در همه رشته ها ثبت کند.

سیدنی هاوارد تا به امروز تنها فیلمنامه نویسی است که جایزه اسکار را پس از مرگ دریافت کرده است. از دیگر نویسندگانی که پس از مرگشان نامزد جایزه اسکار بهترین فیلمنامه شدند می توان به ماسیمو ترویسی برای فیلم «پستچی» و بریجیت اوکانر برای فیلم «بندزن خیاط سرباز جاسوس» اشاره کرد.

ولز همچنین در صورت نامزد شدن در رشته بهترین تدوین نیز، پس از فردریک کاندستون، استوارت گیلمور و رابرت ال ولف به چهارمین تدوینگر تاریخ مبدل خواهد شد که پس از مرگ نامزد جایزه اسکار شده است البته هیچ کدام از این نامزدها نتوانستند جایزه اسکار بهترین تدوین را از آن خود کنند. حال اورسن ولز می تواند با بردن این جایزه به نخستین تدوینگر تاریخ مبدل شود که جایزه اسکار را پس از مرگ دریافت می کند.

با وجود تمام این گمانه زنی ها باید منتظر ماند و دید که در روز ۲۲ ژانویه ۲۰۱۹ نام چه کسانی به عنوان نامزدهای نهایی جایزه اسکار معرفی خواهد شد.