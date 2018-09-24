نگارش «خونه یکی» در پایان راه است/ رقیب محسن تنابنده نیستم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه ای سریال، محمد تنابنده نویسنده سریال تلویزیونی «خونه یکی» درباره متن این سریال گفت: نگارش متن سریال «خونه یکی» به قسمت یازدهم رسیده اتست و وحید جعفری و ابراهیم نصیری نیز من را در نگارش این سریال همراهی می کنند.

وی درباره شکل گیری ایده فیلمنامه سریال بیان کرد: حامد تهرانی کارگردان سریال به من گفت که برای ساخت یک سریال به قصه ای در فضای جنوب شهر و متعلق به آدم های آن منطقه نیاز دارد. این سریال روایت قصه خانواده هایی است که با وضعیت بد اقتصادی در جنوب شهر زندگی می کنند اما حواسشان به هم هست و به اصطلاح با یکدیگر «خونه یکی» می شوند و من احساس می کردم مدت هاست جای چنین قصه ای با این حال و هوا در تلویزیون خالی است.

محمد تنابنده برادر محسن تنابنده بازیگر و نویسنده در پاسخ به این که خود را چقدر رقیب برادرش در عرصه طنز و کمدی می داند، عنوان کرد: نمی توانم خودم را رقیب او بدانم زیرا همیشه فضا و حس و حال قصه نویسی ام تحت تاثیر محسن بوده است.

«خونه یکی» عنوان سریال تلویزیونی جدیدی به کارگردانی حامد تهرانی علوی و تهیه کنندگی روشان امیری و سیاوش امین پور است که داستان چهار خانواده را روایت می کند که در کنار یکدیگر زندگی می کنند.

نیما شاهرخ شاهی، فریبا نادری، رامین ناصر نصیر، شهین تسلیمی، یزدان فتوحی، شهرزاد عبدالمجید، ایمان صفا، فاطمه شکری، مهران ضیغمی، کیمیا گیلانی، اردشیر کاظمی، سارا والیانی، پیمان کلانتری، مانی محمدپور، کسری حاجی قربانی، عسل شاپوری و سعیده سادات حسینی گروه بازیگران این اثر را تشکیل می دهند.

سایر عوامل این سریال که در ۱۳ قسمت ۲۵ دقیقه ای تولید می شود، عبارتند از مدیر فیلمبرداری: هوشنگ غفوری، مدیرتولید: حسین الماسی، دستیار اول کارگردان و برنامه ریز: علی مهرآسا، مدیر تدارکات: اصغر بازگشا، طراح صحنه و لباس: آبتین برقی، طراح گریم: بابک شعاعی، منشی صحنه: شیما باقری، جلوه های ویژه میدانی: رسول کهنسال، عکاس: پیام باورصاد احمدپور، مشاور رسانه ای: رکسانا قهقرایی.