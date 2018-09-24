ابلاغ طرح شناسایی و حل مشکلات ۹۳ پروژه بزرگ اقتصادی کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، بابک دین پرست معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزیر کشور با اعلام خبر دستور وزیر کشور برای ابلاغ طرح ملی شناسایی و حل مشکلات ۹۳ طرح و پروژه بزرگ اقتصادی کشور به استانداران، اظهار داشت: در راستای نیل به اهداف توسعه منطقهای در شرایط اقتصادی حساس کنونی، اقداماتی چون برنامهریزی در جهت حفظ فرصتهای شغلی موجود، ایجاد فرصتهای شغلی جدید و نیز بهرهبرداری فوری از طرحهای بزرگ سرمایهگذاری از اهمیت ویژهای برخوردار است.
وی افزود: در همین راستا به منظور شناسایی و تسهیلگری برای رفع موانع و مشکلات موجود در مسیر تحقق موارد فوق و بهره برداری از طرح ها و پروژههای بزرگ در حال اجرای کشور به استانداران ابلاغ شد تا نسبت به تعیین طرحها و پروژههای بزرگ اقتصادی، عمرانی و توسعه ای استانها که دارای ماهیت اشتغالزایی بوده و به عنوان محرک پیشران توسعه استان و منطقه تلقی میشود اما تاکنون به دلایلی به بهرهبرداری نرسیدهاند، در دستور کار پیگیری قرار گرفته و جهت تعیین تکلیف نهایی و تسریع در تکمیل بهرهبرداری به معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور اعلام شود.
دین پرست اشاره کرد: بهره برداری این طرح ها و پروژه ها به دلایلی چون عدم همکاری و هماهنگی دستگاههای اجرایی در سطح استانها و یا اینکه تصمیم گیری و تعیین تکلیف موضوع خارج از اختیارات مدیران استانی بوده و نیازمند اتخاذ تصمیم و تعیین تکلیف در سطح ملی است، با مشکل مواجه شده اند که با اجرای این طرح به زودی شاهد حل مشکلات و تعیین تکلیف قانونی آنها خواهیم بود.
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