اقدامات تروریستی کمر ما را خم نخواهد کرد

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه سه شنبه سردیس شهیدان غازی و خرازی در گلستان شهدای با حضور مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران رونمایی شد.

در این مراسم شهردار اصفهان با اشاره به اینکه سردیس این شهدا به موزه دفاع مقدس اهدا می شود، اظهار داشت: شرایط کنونی دشوارتر از دوران دفاع مقدس نیست و ما می توانیم با ایستادگی و مقاومت این دوران را هم بگذرانیم.

وی ادامه داد: ما ایستاده ایم و با اقدامات تروریستی صف مقاومت ما شکسته نمی شود و کمر خم نمی کنیم.

قدرت الله نوروزی افزود: ما باید پیمان ببندیم تا به اندازه سهم خود راه شهدا را تداوم ببخشیم چراکه ما وظیفه سنگینی در قبال آنها بر دوش داریم.