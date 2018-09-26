درخواست اعضای شورا برای دیدار با رئیس مجلس با موضوع حفظ شهردار

حسن رسولی در گفتگو با خبرنگار مهر، در پاسخ به این پرسش که آیا شورا به دلیل تفاسیر متفاوتی که از قانون منع به کارگیری بازنشستگان و مشمول شدن شهردار تهران می شود دیداری با مجلسی ها خواهند داشت یا خیر گفت: شورای شهر تهران هیچ ابهام حقوقی در خصوص اینکه قانون جدید منع به کارگیری بازنشستگان شامل حال شهردار تهران نمی شود ندارد.

وی ادامه داد: به لحاظ مصالح شهروندان و اینکه ما وکلای مردم هستیم به مصلحت شهر نیست طی ۱۳ ماه ما پنجمین مدیر شهر را انتخاب کنیم.

رسولی تاکید کرد: اعضای شورای شهر تهران استدلال های خود را برای حفظ افشانی در شهرداری به رئیس شورا منتقل کرده و رئیس شورا نیز این استدلال ها را به وزیر کشور انتقال داده است. در حال حاضر وزیر کشور به عنوان متولی قانون شوراها و شهرداری ها برای آنکه به یک نقطه نظر کارشناسی حمایتی برسد، کمیته ای تشکیل داده و از دیوان محاسبات و معاونت حقوقی درخواست کرده در این خصوص اظهار نظر کند.

رسولی ادامه داد: رئیس شورای عالی استان ها و رئیس شورا تقاضا کردند در اسرع وقت با رئیس مجلس در این خصوص دیداری داشته باشیم تا استدلال های خود را در خصوص ماندن افشانی بیان کنیم.

وی اظهار امیدواری کرد: مجلس دهم در جایگاهی قرار نگیرد که مهمترین اختیار شوراها که تعیین تکلیف صفر تا صد انتخاب حضور و خاتمه فعالیت شهرداران است را تحت تاثیر قرار دهد زیرا قانون عام قوانین خاص را بلااثر نمی کند.

رسولی تاکید کرد: امیدواریم حاصل این تصمیم اختلالی در مدیریت محلی به خصوص مدیریتی شهر تهران ایجاد نکند.