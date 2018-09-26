یک طرح تعاونی روستایی در سلسله افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، امروز چهارشنبه یک طرح تعاونی روستایی در سلسله و با حضور استاندار لرستان، معاونان استاندار، فرماندار سلسله و جمعی دیگر از مسئولان افتتاح شد.

علی آشتاب مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی در آیین افتتاحیه این تعاونی با اشاره به اینکه کار در قالب تعاونی بهترین کاری است که مردم و مسولین در کنار همدیگر قرار می‌گیرند و به کمک اقتصاد جامعه می آیند، گفت: امروزه تعاون اختصاص به بخش خاصی ندارد و شاهد گسترش این بخش در همه حوزه های اقتصادی، کشاورزی، عمرانی و ... هستیم.

وی با بیان اینکه ۴۰ تعاونی را تشکیل داده ایم که بیشترین آنها به سمت کشاورزی است، تصریح کرد: تعاونی که امروز افتتاح شد مربوط به روستاهای فیض آباد، اکبر آباد و علم آباد است که در یک کار گروهی ۲۰۰ هکتار از اراضی را زیر کشت برده‌اند و برای ۱۵ نفر به صورت مستقیم اشتغال ایجاد کرده اند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطرنشان کرد: یک میلیارد نیز هزینه شده تا این اراضی را به سیستم آبیاری بارانی مجهز کنیم.

سید موسی خادمی استاندار لرستان نیز در این مراسم گفت: خوشحال و خرسندیم که کار خوبی در امور آب استان شکل گرفته و رویکرد تعاونی محور در این بخش در دستور کار قرار گرفته است.

وی تصریح کرد: علی رغم تلاش هایی که شده اما هنوز تعاونی‌ها ناشناخته مانده اند، امیدواریم این قبیل اقدامات تعاون محور به سایر اقشار جامعه نیز تسری یابد و در بخش‌های فروش در تعاونی و بازاریابی و ... با هم همکاری کنیم.

استاندار لرستان با تاکید بر اینکه این قبیل اقدامات باید در حوزه‌های دیگر گسترش یابد و صنایع تبدیلی حوزه کشاورزی و باغبانی در استان تشکیل شود، افزود: ایستگاه پمپاژی که امروز بهره برداری شد به خاطر مردم منطقه احداث شده، اجازه ندهید که زمین ها در اختیار افرادی که خارج از منطقه سلسله هستند قرار بگیرد؛ نعمت آب زیاد است و این نعمت را قدر بدانیم و در کشاورزی خودمان آن را مصرف کنیم.