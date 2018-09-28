به گزارش خبرنگار مهر، «سید حسن امین» نویسنده، مترجم و شاعر اهل سبزوار با اعلام این خبر، گفت: زنده‌یاد علوی مقدم نزدیک شصت سال به تعلیم و تربیت چندین نسل همت گماشت. تدریس را از سطح آموزگاری در روستاهای سبزوار آغاز کرد. بعد ضمن خدمت در آموزش و پرورش به تحصیلات خود ادامه داد و پس از اخذ مدرک کارشناسی خدمات خود را به سمت دبیر زبان و ادبیات فارسی و بعد رئیس دبیرستان اسرار در شهر سبزوار ادامه داد.

به گفته وی، مرحوم علوی مقدم، پس از چند سال خدمت در این سمت‌ها به تحصیل در مقطع دکتری ادبیات پرداخت و سرانجام عضو هئیت علمی دانشگاه فردوسی مشهد شد و با تدریس در دانشکده ادبیات دکتر علی شریعتی به تربیت دانشجویان در مقاطع مختلف از کارشناسی تا دکتری ادامه داد.

بر اساس این گزارش، آثار و تالیفات زنده‌یاد علوی مقدم عبارتند از: ۱- جلوه جمال ۲-برگزیده اخلاق ناصری ۳- در قلمرو بلاغات ۴-بررسی آیات جمع ۵- ترجمه الفروق فی اللغه ۶- تصحیح المستخلص فی ترجمان القرآن ۷-مطول، بخش بیان با مقدمه تفصیلی ۸- الاشباه و النظائر فی القرآن الکریم.

تصویری از مرحوم علوی‌مقدم در کنار زنده‌یاد حمید سبزواری

این گزارش می‌افزاید: مراسم تشییع و خاکسپاری پیکر دکتر سید محمد علوی مقدم فردا شنبه در زادگاهش شهر سبزوار برگزار شود.

در پی درگذشت این استاد زبان و ادبیات فارسی، انجمن علمی نقد ادبی ایران در پیامی این ضایعه را به خانواده وی و جامعه ادبی ایران تسلیت گفت. در این پیام آمده است: خبر درگذشت دکتر محمد علوی مقدم، استاد بازنشسته دانشگاه فردوسی مشهد مایه تألم خاطر جامعه ادبی ایران شد. این بار کاروان مرگ یکی دیگر از فرزندان شایسته خراسان را که از استادان بنام زبان و ادب فارسی بود با خود برد و شاگردان و دوستداران وی را از فیض حضور این استاد برجسته و پرتلاش محروم کرد. انجمن علمی نقد ادبی ایران درگذشت این استاد فرهیخته را به جامعه ادبی و فرهنگی ایران تسلیت عرض می‌کند و برای ایشان علو درجات در بارگاه خداوند کریم خواهان است.