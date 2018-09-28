به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی‌سازمان امور سینمایی و سمعی، بصری، ابراهیم داروغه‌زاده در اولین گفتگوی خود به‌عنوان دبیر سی و هفتیمن جشنواره فیلم فجر در برنامه «شهر فرنگ» شبکه خبر به برخی سوالات درباره جشنواره سی‌وهفتم پاسخ داد.

داروغه‌زاده درباره تجربه سال گذشته‌اش از دبیری جشنواره فجر گفت: سال گذشته نسبت به سال‌های گذشته تغییراتی در جشنواره داشتیم که برای اولین باراین تغییرات صورت گرفته بود و تجربیاتی خوبی از آن بدست آوردیم. مهمترین تجربه این بود که در برابر تغییرات، راه‌ها یا روش‌های کهنه مقاومت نکردیم و به استقبال راه‌های جدید رفتیم.

وی ادامه داد: یکی از مهمترین تغییرات مربوط به سیمرغ بهتریم فیلم نگاه مردمی‌بود که هر سال اخذ آرا دستی انجام می‌شد اما در چشنواره سی و ششم مکانیکی و اتوماسیون صورت گرفت که در پی آن اعتراض‌ها کمتر و هزینه‌ها کاهش پیدا کرد. تغییر دیگر مربوط به چینش فیلم‌ها بود که به صورت قرعه کشی انجام شد تا حقی از فیلمسازی ضایع نشود و تغییر دیگر جا به جایی از برح میلاد به سینما ملت بود.

«فجر ملی» در «ملت» می‌ماند

دبیر سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر اظهار داشت: امسال سعی می‌کنیم با توجه به تجربه‌های سال گذشته این تجربه‌ها را تکرار کنیم. یکی از موضوعاتی که امسال باید مورد توجه قرار گیرد پارکینگ طبقانی پردیس ملت است که متاسفانه با اینکه پردیس ملت ۱۰ سال است راه اندازی شده اما هنوز پارکینگ ندارد امیدواریم امسال همزمان با جشن انقلاب اسلامی‌به بهره برداری برسد.

داروغه‌زاده درباره وضعیت فیلم اولی‌ها در جشنواره سی و هفتم نیز گفت: یکی از اعتراض‌های سال گذشته از طرف جوانانی بود که فیلم اولشان را ساخته بودند. سال گذشته ۳ فیلم اولی داشتیم شورای سیاست‌گذاری چند جلسه تشکیل داده و احتمال داده تا در جشنواره امسال تعداد بیشتری از فیلم‌های اول وارد بخش مسابقه شود البته بدون آسیب به کلیت جشنواره و بدون اینکه تعداد فیلم‌ها زیاد شود یا کیفیت افت کند فرصت بیشتری به فیلم اولی‌ها داده شود.

وی ادامه داد: وضعیت فیلم‌های کوتاه مانند سال گذشته خواهد بود. در سال گذشته ۲ فیلم مستند در بخش مسابقه داشتیم که امسال ممکن است این اتفاق نیافتد اما سیمرغ بهترین فیلم مستند را خواهیم داشت.

جایزه ویژه برای انیمیشن و مستند

داروغه‌زاده درباره فیلم‌های انیمیشن نیز گفت: آثارانیمیشنی که درحال ساخت است را دنبال می‌کنم اگر آماده شوند در بخش مسابقه شرکت داده می‌شود و جایزه ای جدا برای آن درنظر گرفته خواهد شد. سال گذشته تنها یک فیلم انیمیشن داشتیم به همین دلیل باید آن را وارد بخش اصلی می‌کردیم تا داوری شود و نمی‌شد بخش جداگانه‌ای برای آن درنظر بگیریم. اما امسال یک جایزه ویژه برای انیمیشن درنظر گرفته‌ایم.

وی با اشاره به حضور فیلم‌های هنر و تجربه در جشنواره ادامه داد: هفته آینده جلسه‌ای با مدیر گروه هنر و تجربه داریم که اگر فیلمی‌شرایط حضور در جشنواره را داشته باشد شرکت کند.

جشنواره سی‌وهفتم ۲ تا ۳ روز زودتر برگزار می‌شود

داروغه‌زاده درباره برگزاری جشنواره در استان‌ها نیز توضیح داد: سال گذشته فیلم‌های جشنواره را در استان‌ها هم نمایش دادیم زیرا معتقدیم جشنواره فیلم فجر جشن سینمایی است که باید در کل کشور انجام می‌شود امسال هم می‌خواهیم نمایش را در استان‌ها داشته باشیم. البته به دلیل ایام فاطمیه جشنواره ۲ یا ۳ روز زودتر شروع خواهد شد.

وی با بیان اینکه اعضای شورای سیاستگذاری جشنواره سی و هفتم همان شورای سال گذشته هستند، گفت: سیاستگذاری‌های کلان جشنواره با شورا است، اعضای هیات انتخاب و داوران راآنها انتخاب می‌کنند و فرم فراخوان چیزی است که توسط شورا تصویب نهایی شده باشد.

داروغه‌زاده با بیان اینکه امسال دو جایزه مستند و انیمیشن اضافه خواهد شد، افزود: فراخوان جشنواره فیلم فجر سال گذشته ۱۷ مهر منتشر شد امسال هم همان روش سال گذشته را در پیش خواهیم داشت. بعد از انتشار فراخوان دیبرخانه کار خود را شروع خواهد کرد.

وی درباره اعضای هیات انتخاب نیز گفت: ابتدا باید منتظر ثبت نام فیلم‌ها باشیم زیرا همانطور که می‌دانیم اعضای هیات داوری و انتخاب از بین سینماگران انتخاب می‌شود بنابراین باید از بین کسانی باشند که فیلم نداشته باشند.

مسئولیت انتخاب فیلم‌ها با شخص دبیر است

داروغه‌زاده در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا باید هیات انتخاب وجود داشته باشد توضیح داد: دبیر جشنواره وقتی هیاتی را انتخاب می‌کند در واقع از آنها کمک می‌گیرد تا انتخاب‌ها را بهتر انجام دهد اما در نهایت مسئولیت با دبیر است. در ایران جشنواره ما جشنواره سینمای ایران است و از کشورهای مختلف در آن حضور ندارند و سیاست اصلی همان سیاستی است که کل مدیریت سینما را اداره می‌کند. باید از هیات انتخاب کمک بگیریم تا انتخاب‌ها بهتر باشد و کمتر حاشه داشته باشیم.

وی درباره اعتراض‌ها به هیات انتخاب نیز گفت: بخشی از اعتراض‌ها برای این است که حضور در جشنواره برای فیلمسازها به ویژه فیلمسازان جوان اهمیت دارد واگر این شانس را نداشته باشند دلخور می‌شوند. بخشی از آن هم به فرهنگ سازی برمی‌گردد. جشنواره، جشن و مسابقه ملی است. فیلمسازان ما باید بدانند که اگر امسال برنده نشدند همکارش برنده شده است و باید به برنده شدن و انتخاب شدن فیلم‌های سینمایی همکارانمان احترام بگذاریم

دبیر سی و هفتین جشنواره فیلم فجر با اشاره به داوری‌های جشنواره نیز ادامه داد: داورها بیشتر از طیف تهیه‌کنندگان و کارگردان‌ها انتهاب می‌شوند و بعضا یک بازیگر و یا یک فیلمبردا هم در بین آنها حضور دارد و انتقادها بیشتر از بخش اصلی است بهترین فیلم، کارگردان و بازیگر و کمترین اعتراض را به بخش فنی داشتیم. اینکه بخواهیم همه را راضی کنیم تئوری اشتباهی است زیرا امکان‌پذیر نیست. فشارها از همه جا وجود دارد داورها و دبیر باید مستقل عمل کنند و بهترین راه را ملاک قرار دهند. اگر همه اهالی سینما و رسانه‌ها سعی کنند برای جذاب تر شدن جشنواره کمک کنند حاشیه‌ها کمتر می‌شود اگر هر فردی که فیلم ساخته فکر کند باید فیلمش جایزه بگیرد و انتخاب شود اشتباه است و با حاشیه‌ها همراه خواهیم بود.

در کل سال ۱۰۰ میلیارد تومان بودجه سینما است و سیاست رئیس سازمان سینمایی این است که هزینه جشنواره‌ها را کاهش دهند تا بیشتر هزینه‌ها به تولید اختصاص داده شود. سعی می‌کنیم با گرفتن اسپانسر هزینه‌ها گردن سازمان سینمایی نیافتد وی افزود: در ویترین سینمای ایران گزیده‌ای از فیلم‌ها را قرار می‌دهند، نمی‌توانیم همه فیلم‌های سینمای ایران را در بخش مسابقه قرار دهیم. باید توجه داشته باشیم که یک جشنواره حرفه‌ای میدانی برای رقابت بهترین‌ها خواهد بود.

داروغه‌زاده خاطرنشان کرد: از هر جشنواره‌ای توقع می‌رود تا به سیاست گذاری در سال آینده تاثیرگذار باشد امروز فاکتورهای تاثیرگذار برای اینکه فیلم‌های سال آینده چه چیزی باشد تغییر کرده است. سرمایه گذاری بخش خصوصی بیشتر شده است و رسانه‌ها تاثیرگذار هستند و جایزه ای که جشنواره می‌دهند نوع نگاه سازمان سینمایی و دولت را مشخص می‌کند که چه فیلم‌هایی را بیشتر می‌پسندند.

وی در پاسخ به این سوال مبنی بر اینکه در جشنواره شاهد فیلم شگفت‌انگیزی خواهیم بود، گفت: سال گذشته تعداد فیلم‌های متوسط به بالا در جشنواره بیشتر بود. فیلم‌های بزرگ و خوبی داشتیم فیلم‌هایی که در ماه‌های اخیر اکران شده فیلم‌های خوبی بودند. در سال گذشته در جشنواره فیلم ضعیف نداشتیم. اینکه در سال‌های گذشته فیلم‌های سینمایی مردم و منتقدین را شگفت‌زده نکرد را قبول دارم زیرا امروز سطح ذائقه مخاطبین بالا رفته و توقعات مردم از سینما بسیار بیشتر شده است و سینما توقعات را نسبت به گذشته کمتر برآورده می‌کند. برخی از فیلم‌ها که صرفا تجاری ساخته می‌شوند ممکن است حضورشان در جشنواره به آنها کمک نکند، جایزه نگیرند و مورد توجه منتقدین نباشد اما اکثر فیلم‌ها حضورشان در جشنواره می‌تواند به حضورشان در بازارهای جهانی و فروششان در گیشه کمک کند.

کاهش یک سومی هزینه برگزاری جشنواره

وی درباره برآورد هزینه‌های جشنواره امسال گفت: هزینه‌های جشنواره ۳۶ نسبت به جشنواره ۳۵ یک سوم کاهش پیدا کرد. سال گذشته برآورد هزینه داده نشد و گفتیم با مدیریت کاهش هزینه‌ها را داشته باشیم که خوشبختانه موفق بودیم. امسال هم همان کار را انجام می‌دهیم. با همین سرفصل‌ها مانند سال گذشته با مدیریت بهینه صرفه جویی می‌کنیم تا شاهد هزینه معقول و منطقی باشیم. در کل سال ۱۰۰ میلیارد تومان بودجه سینما است و سیاست رئیس سازمان سینمایی این است که هزینه جشنواره‌ها را کاهش دهند تا بیشتر هزینه‌ها به تولید اختصاص داده شود. سعی می‌کنیم با گرفتن اسپانسر هزینه‌ها گردن سازمان سینمایی نیافتد.

وی درباره اساسنامه جشنواره فیلم فجر نیز توضیح داد: در ۴ سال گذشته در جشنواره تغییرات زیاد نبوده است. بخش اصلی جشنواره مسابقه سینمای ایران است که کمترین تغییر را داشته است. جشنواره بخش‌های جانبی داشته که آنها بیشتر دچار تغییر و تحول بوده و بخشی از این تغییرات به خاطر تغیرات در کل سینمای ایران بوده است. همگام با تغییراتی که در سینمای یایران پیش می‌آید جشنواره هم تغییر می‌کند اما در ۳ سال اخیر تغییری نداشتیم.

داروغه‌زاده در پاسخ به این سوال مبنی‌بر اینکه صحبت‌هایی شده تا جشنواره به صورت تخصصی برای منتقدین و اهالی رسانه برگزار شود، گفت: به نظرم این نوع برگزاری جذابیت جشنواره را می‌گیرد. تبلیغات فیلم‌ها در اکران‌های مردمی‌اتفاق می‌افتد سینماگران در سالن‌های سینما حضور پیدا می‌کنند با مردم فیلم می‌بینند. یکی از مهمترین جایزه برای فروش فیلم‌ها جایزه بهترین فیلم از نگاه مردمی‌است و شور و حال جشنواره در همین صف‌های طولانی مردمی‌است. فیلمسازها بازخوردهای مردمی‌را می‌بینند و متوجه می‌شوند که چگونه تبلیغات کنند و چگونه تدوین کنند. ضمن اینکه جشنواره ما جشن پیروزی انقلاب اسلامی‌و مهمترین جشن در آن ایام برگزاری جشنواره فیلم فجراست که مردم را درگیر می‌کند.

وی با اشاره به جلسات پرسش و پاسخ فیلم‌های جشنواره افزود: در ایام برگزاری جشنواره با ترافیک نمایش فیلم‌ها و زمان کمی که وجود دارد مواجه هستیم بنابراین خیلی جلسات نقد و بررسی جایی ندارد و بیشتر پرسش و پاسخ باید باشد که برای تبلیغات فیلم‌ها کارکرد دارد. ایام برگزاری باید معروف شود به اینکه فیلم‌ها با مواجهه بهتری با مخاطب ارتباط برقرار کنند. سال گذشته مراسم استقبال از سینماگران را در سینمای رسانه‌ها داشتیم همچنین بیشتر مراسم‌ها به سینماها رفت. سعی کردیم این مراسم‌ها محدود به کاخ جشنواره نباشد. فیلمسازها در سینماها حضور پیدا می‌کردند و با مردم فیلم می‌دیدند همین امر به شور و نشاط اجتماعی کمک می‌کرد.

اختلاف‌نظر بر سر ادغام فجر ملی و بین‌المللی

داروغه‌زاده درباره ادغام جشنواره ملی و جهانی بیان داشت: در این‌باره بین اهالی سینما و مدیران اختلاف نظر وجود دارد. اشکال بزرگی که در یکجا بودن این دو بخش وجود داشت این بود که توجه چندانی به بخش بین الملل نمی‌شد زیرا توجه‌ها به فیلم‌های سینمایی بود که قرار بود برای اولین بار نمایش داده شود. یکی از دلایل جداسازی این بود که جشنواره بین المللی اختصاصی داشته باشیم و بتوانند از فیلم‌هایی که در دنیا وجود دارد در این جشنواره حضور داشته باشد. اگر این جشنواره با ملی ارتباط بیشتری داشته باشد خوب است. ضمن اینکه همزمانی این دو جشنواره باعث می‌شود بخش بین الملل تحت الشعاع قرار گیرد.

آخرین وضعیت «رستاخیز» و «ممنوعه»

وی درباره آخرین وضعیت فیلم رستاخیز نیز توضیح داد: تصمیم‌گیری درباره این فیلم در اختیار سازمان سینمایی نیست زیرا پخش تصویر یاران امام حسین بخصوص حضرت ابوالفضل مورد اتفاق نظر مراجع نیست. این فیلم مشکل اکران دارد و باید در آنجا حل شود.

داروغه‌زاده درباره سریال ممنوعه نیز گفت: مراحل تولید این سریال متوقف نشده است و از هفته آینده پخش آن آغاز می‌شود. به خاطر ماه محرم و اینکه تمام قسمت‌های ساخته شده باید مورد بازبینی قرار می‌گرفت در توزیع آن وقفه افتاد. ضمن اینکه یکی دو سکانس در قسمت اول سریال وجود داشت که بهتر بود حذف می‌شد.

وی ادامه داد: جای خوشبختی است که کارگردان‌های ما می‌توانند با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی سریال‌هایی بدون کمک دولت تولید و توزیع کنند و گردش اقتصادی در کشور ایجاد کنند و مردم با پول خودشان آن محصولات را خریداری کنند. امسال سال حمایت از تولید کالای ایرانی است باید کمک کنیم این بخش رونق پیدا کند و گردش اقتصادی رشد پیدا کند و وظیفه دولت است که حمایت کند زیرا ما در بخش نمایش خانگی هیچ سرمایه گذاری نکردیم.

دبیر سی و هفتیم جشنواره فیلم فجر درباره مهمترین نیاز امسال جشنواره گفت: جشنواره امسال باید بتواند حرفه‌ای تر برگزار شود و به ارتقاء سطح فنی سینمای ایران کمک کند.