توافق دولت با FATF تا مرداد ۹۵ پنهان مانده بود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام نصرالله پژمان فر در نشست خبری که با موضوع بررسی ابعاد لایحه «الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم» (CFT) در خبرگزاری فارس برگزار شد، اظهار داشت: وزارت اقتصاد، وزارت خارجه و بانک مرکزی در خرداد سال ۹۵ بدون هماهنگی با مجلس شورای اسلامی و شورای عالی امنیت ملی، توافقنامه ای را با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) امضا کردند که این موضوع تا مرداد سال ۹۵ پنهانی بود و ظهور و بروز پیدا نکرد.

وی با اشاره به اینکه دولت در این توافقنامه متعهد به اجرای ۴۱ توصیه شد، ادامه داد: از جمله تعهدات دولت تصویب کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم CFT است که برای آن تعهد زمانی هم در نظر گرفته شده بود که تا آبان ۹۷ تمدید شده و دولت تا این مقطع موظف است این لایحه را به تصویب برساند.

عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس تصریح کرد: دولت لوایحی همچون الحاق به کنوناسیون پالرمو را نیز در راستای اجرای تعهدات FATF به مجلس فرستاد و در حال حاضر بحث اصلی این است که آیا این موضوع تمام شده یا اینکه مجلس هم می تواند در این زمینه هم تصمیم‌گیری کند و در این باره اختیار دارد.

پژمان فر متذکر شد: پس از آنکه توافق با FATF علنی شد، مراجع بالادستی کشور به این موضوع واکنش نشان دادند و گفتند که دولت باید از مسیر قانونی این موضوع را طی کند و به همین دلیل، دولت لوایح چهارگانه را به مجلس ارسال کرد.

وی اظهار کرد: علیرغم تئوری برخی افراد مبنی بر اینکه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) ارتباطی با FATF ندارد، CFT در راستای اجرای تعهدات FATF به مجلس ارائه شده است.

عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس با اشاره به اینکه با نگاهی به لایحه CFT می توانیم نگرانی دولت را نسبت به آن مشاهده کنیم، گفت: دولت در این لایحه یک اعلامیه تفسیری تهیه کرده است که این اعلامیه تفسیری مشکلات را برطرف نمی کند، چرا که ما در قالب کنوانسیون های بین المللی چیزی تحت عنوان اعلامیه تفسیری نداریم و مورد استناد مراجع بین المللی قرار نمی گیرد.

وی تاکید کرد: اعلامیه تفسیری صرفا برای قوانین داخلی اثر دارد و بر این اساس، اعلامیه تفسیری دولت در CFT هیچ نوع اثر بین المللی ندارد و نمی تواند نگرانی های ما را برطرف کند.

پژمان فر بیان کرد: یکی دیگر از سوالات ما این است که اگر ما شرطی را درباره پذیرش CFT بگذاریم آیا می توانیم طبق قانون اساسی خودمان گروه های تروریستی را مشخص کنیم که باید گفت، خیر.

وی افزود: مطابق با این کنوانسیون، اعضا حق ندارند که بر اساس عقاید خود گروه های تروریستی را مشخص کنند و در بند ۶ این توافقنامه نیز این مساله با صراحت مطرح شده است که اعضای کنوانسیون نباید به این موضوع نگاه عقیدتی و سیاسی داشته باشند.

پژمان فر با بیان اینکه اگر کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم را بدون در نظر گرفتن بند ۶ بپذیریم کار به محاکم می رسد، تصریح کرد: برای رفع مخاصمه بین دولت ما و مجموعه ناظر بر این کنوانسیون، کار به محاکم بین المللی می رسد.

وی تاکید کرد: با امضا کردن و پذیرش کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم، کشور ما با تحریم های بسیار بیشتری مواجه می شود.

برخی‌ها می‌گویند به CFT ملحق شویم و بعد از رفع تحریم‌ها، خارج شویم! / جریمه‌های این کار بسیار بیشتر از تحریم‌هاست

پژمانفر در ادامه با بیان اینکه الحاق به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم به معنای به دست خودمان ایجاد تعهد کردن است، گفت: برخی بر این باورند که کنوانسیون را بپذیریم و پس از برداشتن تحریم‌ها، از آن خارج شویم؛ درحالی‌که جرایم و تحریم‌هایی که متوجه کشورهای عضو این کنوانسیون می‌شود، به مراتب بسیار بیشتر از کشورهایی است که عضو این کنوانسیون نیستند، چرا که این کنوانسیون تعهداتی را برای اعضا ایجاد کرده است.

سخنگوی فراکسیون روحانیت درباره این موضوع که آیا با الحاق به این کنوانسیون تحریم‌های کشور حل و فصل می‌شود یا خیر، تصریح کرد: پاسخ کاملاً روشن و منفی است.

وی با اشاره به اینکه ما چهار دسته تحریم هسته‌ای، نظامی، حقوق بشری و حمایت از تروریسم داریم که همه این تحریم‌ها پوششی هستند و بر هم اثر می‌گذارند، افزود: در زمان مذاکرات برجام هم گفته می‌شد که همه تحریم‌ها برداشته می‌شود اما پس از مدتی آقایان گفتند که فقط تحریم‌های هسته‌ای برداشته می‌شود.

پژمانفر بیان کرد: در حال حاضر هم بحث ما این است که در یک مناظره به ما بگویند که با الحاق به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم، کدام یک از تحریم‌های ما برداشته می‌شود و آیا همه تحریم‌ها لغو می‌شود یا آنکه بخشی از تحریم‌ها برداشته می‌شود؟

عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس تأکید کرد: البته ما از لحاظ شرعی، حمایت‌های معنوی و مادی از کشورهای منطقه داریم و با امضا کردن این کنوانسیون، کشور در تحریم‌های بسیار بیشتری قرار می‌گیرد.

وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا همه کشورها عضو کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم هستند، تصریح کرد: بسیاری از کشورها به این کنوانسیون ملحق نشده‌اند.

پژمانفر گفت: همانطور که برجام نتوانست بسیاری از تحریم‌های کشور را بردارد و صرفاً بر اساس توهم برخی افراد بود، در حال حاضر هم توهمی بیش نیست که الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم می‌تواند همه تحریم‌های ما را بردارد.

عضو فراکسیون نمایندگان ولایی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا مقام معظم رهبری این مسئله را به مجلس واگذار کرده‌ان، اظهار داشت: در دیدار با رهبر معظم انقلاب، نمایندگانی که مخالف این لایحه بودند، اظهارات خود را مطرح کردند و ایشان هم منطق موضوع را تائید کردند و فرمودند که «جریان‌های استعماری، پخت‌وپزهایی را انجام می‌دهند و لوایحی را ایجاد می‌کنند که مشکلاتی را برای کشورها در پی خواهد داشت» و راهکار مسئله را توجه به قوانین به داخلی در این باره دانسته‌اند.

وی افزود: نظر مقام معظم رهبری این بود که مجلس شورای اسلامی با توجه به مصالح کشور، این موضوعات را دنبال کند.

پژمانفر در ادامه با بیان اینکه ما موضوع پولشویی را به شدت نگران‌کننده می‌دانیم، تصریح کرد: پولشویی به شدت به هر کشوری آسیب می‌زند و باید جلوی فسادهای آن را بگیریم، اما معتقدیم که این موضوع با الحاق به کنوانسیون‌های بین‌المللی حل نمی‌شود، دولت باید به قوانین داخلی در این باره توجه داشته باشد و آن را عملیاتی را کند.

اراده‌ای بر جلوگیری از پولشویی در کشور وجود ندارد

سخنگوی فراکسیون روحانیت تأکید کرد: متأسفانه اراده‌ای بر اجرای قوانین مرتبط با پولشویی در داخل و جلوگیری از آن وجود ندارد که گزارش‌های بانک مرکزی هم مؤید این موضوع است.

وی با تأکید بر اینکه ما به شدت موافق شفاف‌سازی در داخل کشور هستیم، تصریح کرد: با این وجود به شدت مخالف شفاف‌سازی برای دشمنانمان هستیم اما متأسفانه برخی افراد از کلمه شفاف‌سازی سوءاستفاده می‌کنند، درحالی‌که نباید اسناد طبقه‌بندی شده کشور را در اختیار بیگانگان قرار داد.

پژمانفر با اشاره به اینکه ما در بسیاری از مجامع عمومی عضو هستیم و اطلاعات عمومی کشور در حیطه‌های مختلف اعم از امنیتی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در اختیار این مجامع قرار دارد، افزود: اطلاعات طبقه‌بندی شده کشور نباید در اختیار بیگانگان قرار گیرد اما با اجرای الزامات FATF، همه اطلاعات خود را در اختیار آنان قرار می‌دهیم.

عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس با بیان اینکه الحاق به این کنوانسیون منجر به دسترسی دشمن به گردش مالی کشور و شناسایی تمام مسائل داخلی ما می‌شود، تصریح کرد: الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم به معنای شفاف‌سازی کامل همه مسائل کشور برای دشمن است.

وی بیان کرد: در شرایطی که دشمنان ما به تعهدات خود در برجام پایبند نبوده اند، چگونه ما باید همه اطلاعات خود را در اختیار آنان قرار دهیم؟!

FATF تحریم‌های ایران را کامل می‌کند

پژمانفر گفت: الزامات FATF تحریم‌های ما را کامل می‌کندریال به گونه‌ای که در داخل کشور هم نمی‌توانیم اقدامی انجام دهیم و به تعبیر دیگر، کاملاً کشور را قفل می‌کنیم.

سخنگوی فراکسیون روحانیت تصریح کرد: گزارش‌های مستندی داریم مبنی بر اینکه کارشناسانی از خارج کشور مرتب به ایران می‌آیند، جلساتی را با بانک‌های ما دارند و اطلاعاتی را به خارج می‌برند.

وی با بیان اینکه با الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم، شرایط کشور به مراتب سخت‌تر از گذشته می‌شود، ادامه داد: با تصویب این لوایح و الحاق به کنوانسیون مزبور، تحریم‌های خارجی دشمن تبدیل به تحریم خارجی داخلی می‌شود و با این کار، خودمان را در داخل هم تحریم می‌کنیم.

پژمانفر با اشاره به اینکه FATF چرخه تحریم‌ها علیه ایران را تکمیل می‌کند، اظهار داشت: حتی اگر ما بخواهیم برای تقویت مرزها تجهیزات امنیتی خریداری کنیم، این گروه‌ها می‌توانند گردش مالی خرید این تجهیزات را هم مشاهده کنند و به این ترتیب ما با پذیرش FATF، هیچ نوع حرکتی در داخل نمی‌توانیم انجام دهیم.

حاضریم با کسانی که ما را متهم به بیسوادی می‌کنند، مناظره کنیم

عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس، در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چندی پیش رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر یکی از نمایندگان درباره اینکه حتی پذیرفتن FATF به صورت مشروط هم نباید انجام شود پاسخ داد که ما حق تحفظ داریم و در این صورت الحاق به این کنوانسیون مانعی ندارد، گفت: آقای لاریجانی باید بگوید که مبنای این صحبتش چه بوده است.

پژمانفر با بیان اینکه بر اساس حقوق معاهدات ما نمی‌توانیم چنین شرطی داشته باشیم، اظهار داشت: عملاً هیچ حق تحفظی در مسئله FATF امکانپذیر نیست.

وی تصریح کرد: آقای لاریجانی باید در این باره توضیح دهد و درست نیست رئیس مجلس میکرفن نماینده دیگری را قطع کند وخود میکروفون در دست گیرد و به سخنانش ادامه دهد.

عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس خاطرنشان کرد: ما حاضریم درباره شکل و محتوای لوایح ۴ گانه مرتبط با FATF با کسانی که ما را متهم به بی‌سوادی و ندانستن علم حقوق می‌کنند، مناظره و مباحثه کنیم.