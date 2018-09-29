به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سپاه نیوز، حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالله حاجی‌صادقی نماینده ولی فقیه در سپاه در مراسم گرامیداشت شهید مدافع حرم محسن حججی که با حضور اقشار مختلف مردم و مسئولان در مسجد جامع نجف‌آباد شد با بیان اینکه به فرموده رهبر معظم انقلاب اسلامی «خدا خواست تا شهید حججی در چشم همگان بزرگ و ماندگار شود»، گفت: این شهید والامقام نشان داد که در شرایط کنونی و میان بسیاری از خطوط باطل، می‌توان امام حسین(ع) را انتخاب کرد.

وی در ادامه تصریح کرد: او با حسین(ع) بودن را به ما یاد داد و به ما آموخت که می‌توانیم امروز نیز حسینی عمل کنیم، باید در کنار ذکر مقدس امام حسین(ع) و شرکت در مجالس عزاداری، با حسین بودن را آموزش ببینیم.

حجت‌الاسلام حاجی‌صادقی با بیان اینکه امام حسین(ع) و یارانش حجت‌ الهی هستند و شهید حججی نیر حسینی بود و حجت خدا شد، عنوان کرد: از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون، هدف دشمن از بین بردن تفکر بسیجی، روحیه انقلابی و دین است.

وی با بیان اینکه احیای روحیه انقلابی و شهادت طلبی یکی دیگر از ویژگی‌های شهید حججی بود، یادآور شد: دشمن سالیان سال تلاش کرد روحیه انقلابی را در این کشور کم رنگ و ولایت مداری را تضعیف کند اما شهید حججی نقشه آنان را برهم زد؛ در واقع خدا خواست تا این شهید احیاگر باشد و روح تازه ای را در کالبد این ملت بدمد.

نماینده ولی فقیه در سپاه با بیان اینکه امروز به روحیه جهادی برای ایستادگی در مقابل دشمنان نیاز داریم، گفت: امروز انقلاب اسلامی ما ۴۰ ساله شده چراکه این انقلاب، امثال شهید حججی را دارد.

حجت‌الاسلام حاجی‌صادقی با بیان اینکه شهید حججی مصداق بارز ولایت پذیری بود، گفت: مردم زیادی به امام حسین(ع) نامه نوشتند و از او دعوت کردند که به کوفه بیاید اما آن روزی که حسینی بودن، جان دادن و سر دادن می‌خواهد، تنها ۷۲ نفر به یاری ایشان شتافتند.

وی با اشاره به اذعان دشمنان به نفوذ گفتمانی انقلاب اسلامی عنوان کرد: دشمن می‌گوید انقلاب اسلامی مرگ تدریجی ما را رقم زده است، رژیم صهیونیستی که شهید حججی در واقع در مقابل آنان ایستادگی کرد، می‌گوید انقلاب اسلامی، سنگ‌ در دست‌های فلسطینی‌ها را به موشک‌ تبدیل کرده است.

نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با بیان اینکه انقلابی بودن نیاز به روحیه‌ انقلابی دارد، گفت: این انقلاب زنده است و تا زمانی که زنده است، دشمن دارد و باید در برابر دشمن هوشیار باشیم، از شهید حججی که بر اساس آیات قرآن زنده است، می‌خواهیم برای ما دعا کند که ما مدافع انقلاب اسلامی باشیم.