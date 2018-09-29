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۷ مهر ۱۳۹۷، ۱۶:۱۸

مدیرکل میراث فرهگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی:

یک میلیارد ریال برای احداث کمپ گردشگری عشایری خوسف اختصاص یافت

یک میلیارد ریال برای احداث کمپ گردشگری عشایری خوسف اختصاص یافت

بیرجند- مدیرکل میراث فرهگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی از اختصاص یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال اعتبار برای احداث کمپ گردشگری عشایری خوسف خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن رمضانی پیش از ظهر شنبه در مراسم کلنگ زنی کمپ گردشگری منطقه گواب خوسف بیان کرد: شهرستان خوسف دارای ظرفیت ها و پتانسیل های بالایی در زمینه گردشگری است.

وی با بیان اینکه پارچه ملّه به عنوان یکی از برندهای شهرستان است، افزود: کشت پنبه ملّه از گذشته های دور در خوسف انجام شده است.

رمضانی با اشاره به بافت تاریخی این شهرستان بیان کرد: طی سال گذشته دو میلیارد ریال در راستای احیای بافت تاریخی این شهرستان اختصاص یافت.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی افزود: همچنین برای ساخت و ساز و راهکارهای مقدماتی طرح کف سازی و جداره سازی بافت، دفتر تسهیل گری راه اندازی شده است.

وی با اشاره به کلنگ زنی کمپ گردشگری عشایری گواب خوسف، اظهار کرد: یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال اعتبار برای کارهای اجرایی و زیرساخت های کمپ گواب پیش بینی و مصوب شده است.

رمضانی با اشاره به دیگر اقدامات انجام شده در حوزه گردشگری بیان کرد: در سال جاری قریب به ۷۰۰ میلیون ریال برای تکمیل محوطه سازی و سکو سازی کمپ گردشگری آرک اختصاص یافته است.

وی افزود: همچنین قریب به سه میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال برای اجرای شبکه آبرسانی و حصار کشی به مجموعه آبگرم معدنی لوت اختصاص یافته است.

 رمضانی مرمت ارگ شیبانی روستای ماژان، خانه های مشارکتی و  نور پردازی مجموعه فرهنگی تفریحی ابن حسام را از دیگر اقدامات در جهت رونق گردشگری شهرستان خوسف عنوان کرد.

کد مطلب 4415619

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