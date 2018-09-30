پول تیکت، اولین سامانه رزرو آنلاین بلیط استخر و پارک آبی در ایران

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، این سایت امکان خرید بلیط مجموعه‌های آبی کشور را با تخفیف ویژه و به‌صورت ساده و سریع فراهم کرده و امکان کنسل کردن بلیط، عدم نیاز به چاپ بلیط و تنوع مجموعه‌های آبی مهمترین ویژگی این سامانه آنلاین است.

فرقی نمی‌کند هوا گرم باشد یا سرد، تابستان باشد یا زمستان، استخرها و پارک‌های آبی همیشه جزو گزینه‌های اصلی تفریحی، درمانی و ورزشی هستند که افراد در هر رده سنی و با هر هدفی می‌توانند از آن استفاده کنند. تفریح، آموزش شنا، ورزش حرفه‌ای، آب‌درمانی، ریلکس کردن، استفاده از سونا، جکوزی، ماساژ و ... هر کدام می‌توانند انگیزه افراد از مراجعه به استخر و پارک آبی باشند.

اگر در گذشته افراد شناخت کافی نسبت به آدرس، امکانات، قیمت و کیفیت مجموعه‌های آبی نداشتند یا نسبت به شلوغی مجموعه‌ها، عدم اطلاع از سانس و... شکایت داشتند امروزه با فعالیت و رشد استارتاپ‌ها این مشکل در ایران هم با وجود سامانه پول تیکت حل شده است.

پول تیکت چیست؟

پول تیکت به عنوان اولین و تنها سامانه آنلاین رزرو خدمات و بلیط استخر و پارک آبی‌های ایران فعالیت خود را با کسب مجوزهای لازم از سال ۹۴ آغاز کرده و هم اکنون با بیش از ۳۰۰ استخر و پارک آبی همکاری می‌کند که این تعداد هر روز در حال افزایش است.

با استفاده از پول تیکت می‌توان در هر نقطه‌ای از کشور که هستید با چند کلیک به صورت امن و ساده به مجموعه‌های آبی اطراف خود دسترسی پیدا کرده، ویدیو، عکس، آدرس، نقشه، قیمت و کلیه امکانات، امتیازات و نظرات مشتریان آن مجموعه را مشاهده کرده و خدمات و بلیط استخرها و پارک‌های آبی را برای هر تاریخی که می‌خواهید با تخفیف‌های ویژه و با قیمت ارزان‌تر از گیشه رزرو کنید.

پول تیکت علاوه بر وب سایت، دارای اپلیکیشن اندروید و ios هم است تا دسترسی آنلاین به مجموعه‌های آبی به راحت‌ترین حالت ممکن برسد. کافی است تا در سایت یا اپلیکیشن پول تیکت برای مثال استخر تهران را جستجو کنید تا لیست کاملی از استخرهای شمال تهران، استخرهای شرق تهران، استخرهای غرب تهران و استخرهای جنوب تهران یا دیگر شهرها را با کلیه امکانات آن‌ها ببنید.

نکته جالب اینکه بلیط اینترنتی تهیه شده از پول تیکت نیاز به چاپ شدن ندارد و همچنین چنانچه به هر دلیلی نتوانستید از بلیط خود استفاده کنید، می‌توانید آن را کنسل کرده و وجه پرداختی خود را دریافت کنید. این همان مزیتی است که در خرید حضوری وجود ندارد و شما علاوه بر اینکه می توانید بلیط ارازن‌تری تهیه کنید، چنانچه از آن استفاده نکردید نیز مبلغ پرداختی شما از بین نمی‌رود.

پول تیکت هم اکنون در تهران، خراسان رضوی، شمالی و جنوبی، البرز، قم، گلستان، اردبیل، آذربایجان شرقی و غربی، جزیره کیش، مازندران، اصفهان، فارس، یزد، گیلان، زنجان، کرمان و کرمانشاه در حال خدمت‌رسانی است و به زودی در سایر نقاط ایران نیز آغاز به فعالیت خواهد کرد.

علاوه بر اینکه برای گرفتن تخفیف استخر می‌توانید به پول تیکت مراجعه کنید و از جدیدترین تخفیف‌های استخر و پارک‌های آبی ایران در پول تیکت مطلع شوید. همچنین علاقه‌مندان به ورزش‌های آبی می‌توانند در پول تیکت از آخرین اخبار این حوزه مطلع شده و با مطالعه مقالات و ویدیوهای آموزشی اختصاصی پول تیکت دانش خود را افزایش دهند.

برخی از خدمات پول تیکت:

- رزرو بلیط استخر و پارک آبی با تخفیف ویژه

- رزرو بلیط استخر و پارک آبی به تعداد بالا و به صورت پک با تخفیف بیشتر (استخر روباز، استخر سرپوشیده، و...)

- امکان رزرو آنلاین کلاس شنا و خدمات مجموعه‌های آبی شامل ماساژ، سونا، جکوزی، حمام ترکی، غار نمک و ...

- قابلیت خرید بلیط مجموعه‌های آبی برای سازمان‌ها و ارگان‌های خصوصی و دولتی

مزایای پول تیکت چیست؟

- جستجو و دسترسی ساده به کلیه مجموعه‌های آبی

- امکان مشاهده مکانی استخرها و پارک‌های آبی در قالب نقشه

- اطلاع از امکانات، ظرفیت، سانس‌ها، قیمت بلیط و مشاهده تصاویر مجموعه‌های آبی

- مشاهده ویدیو و بازدید مجازی از مجموعه‌های آبی

- خرید بلیط با تخفیف ویژه و بهره‌مندی از تخفیف‌های مناسبتی و روزانه، هفتگی و ماهیانه

- امکان شرکت در مسابقات و جشنواره‌های ویژه

- عدم نیاز به چاپ بلیط

- صرفه جویی در وقت و هزینه

- امکان کنسل کردن کردن بلیط و دریافت وجه پرداختی

- نقد و بررسی و امکان امتیازدهی به مجموعه‌های آبی

- پشتیبانی آنلاین ۲۴ ساعته

- دسترسی به مقالات و ویدیوهای آموزشی