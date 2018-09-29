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۷ مهر ۱۳۹۷، ۲۰:۰۶

عضو شورای شهر ساری:

پیوست پژوهشی طرح های شهری در ساری تهیه شود

پیوست پژوهشی طرح های شهری در ساری تهیه شود

ساری - عضو شورای شهر ساری خواهان تهیه پیوست شیوه نامه پژوهشی برای اجرای طرح های شهری در ساری شد.

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم قاسمی شامگاه شنبه در جلسه شورای شورای ساری خواستار تهیه و ارسال شیوه نامه پژوهشی شهرداری و سازمان های تابعه شد و گفت: با توجه به اینکه یکی از مسائل مهم، داشتن برنامه و پژوهش است قبل از اینکه هر شرکت و موسسه بخواهد طرحی را ارائه دهد از آن موسسه باید ارزیابی کیفی صورت گیرد.

وی افزود: ارائه شیوه نامه پژوهشی پس از تایید شهرداری برای تصویب در صحن علنی شورا ارائه شده است و باید این مسئله مورد توجه قرار گیرد.

علیجان شمشیربند عضو شورای شهر ساری نیز در این جلسه با اشاره به نامه اداره گاز منطقه یک به شهرداری ساری در زمینه اجازه حفاری گفت: تاکنون ۱۱ امضاء ذیل این نامه صورت گرفته ولی هنوز به نتیجه نرسیده است در حالی که هزینه اجرای این طرح توسط شرکت گاز پرداخت می شود.

وی افزود: بروکراسی اداری سبب نارضایتی مردم و شهروندان می شود و باید جواب مردم و متقاضی در اسرع وقت داده شود و باید زیرمجموعه شهرداری آموزش های لازم داده شوند.  

کد مطلب 4416094

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