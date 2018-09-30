به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم سوگواری «هنر و حماسه»، در شب نهم با سخنرانی استاد پناهیان برگزار شد. پناهیان در نهمین شب از سوگواره هنر و حماسه با اشاره به تأثیر کنترل بر ضعیف کردن جامعه گفت: هر چه تشویق و تنبیه‌ها را کمتر کنی، جامعه قوی‌تر می‌شود و بهتر اداره می‌شود. کسی که با کنترل اداره شود، ضعیف می‌شود. هر چه بیشتر می‌خواهی کنترل کنی، او را بیشتر ضعیف می‌کنی؛ هر چه بیشتر ضعیف کنی بیشتر خطا می‌کند، این‌ها در آزمایش‌های جهانی ثابت شده است. من مثالی در روانشناسی به شما بزنم، به گروهی که ریاضی می‌خواندند مسئله‌ای را دادند گفتند هر که زودتر حل کند پاداش بزرگی می‌گیرد. به گروه دیگری همین مسئله را دادند اما درباره جایزه چیزی نگفتند؛ به نظر شما کدام گروه زودتر مسئله را حل کردند؟ گروه دوم! خلاقیت این گروه بیشتر است. پاداش و جایزه آدم را ضعیف می‌کند.

وی در این باره ادامه داد: اکثر آیین‌نامه‌ها و قانون‌ها توهین به انسان است. چون برای گرفتن دزد است و بنا را بر این گذاشته که آدمها دزد هستند! بدبختانه ما باید قانون را کنترل کنیم و بدبختی یک جامعه آن است که قانون زیاد داشته باشد، قانون یعنی من تو را کنترل می‌کنم. وقتی بعضی‌ها نتیجه‌های مثبت غرب را تعریف می‌کنند، به آنها می‌گویم شما بگو چقدر از پلیس می‌ترسند؟ می‌گویند خیلی! می‌گویم این فایده ندارد! آن جامعه روزبه‌روز ضعیف‌تر می‌شود. در این جامعه ضعیف شده، هر خوبی و نظمی که اتفاق بی‌افتد هیچ کدام ارزش ندارد. اگر کسی خطا نمی‌کند، گولش را نخور شاید به خاطر ضعف نفسش هست.

سخنران چهاردهمین سوگواری هنر و حماسه در رابطه با وظیفه هنرمندان و مدل اداره جامعه در دوران ظهور اضافه کرد: اینکه امام حسین علیه‌السلام فرمود من مرگ با عزت را ترجیح می‌دهم تا زندگی با ذلت، این را فطرت بشر متوجه می‌شود؛ هنرمندان بیایند بر روی این کار کنند. از علما کار چندانی برنمی‌آید. آن هم ادبیاتی که امروز در حوزه‌های علمیه رایج است که سخت و دور از مردم است. گاهی ما طلبه‌ها نمی‌توانیم غذای عمومی مردم را فراهم کنیم. با قوی کردن آدم‌ها می‌توان جامعه را اداره کرد. وقتی قدرت را در افراد بالا ببرید، انگیزه‌ای برای اختلاف پیدا نمی‌کنند، ضعفی در خودشان نمی‌بینند که بخواهند تمرد کنند. این یک روش است برای اداره. این روش را امام زمان عجل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف انتخاب می‌کنند. چرا قوت یارانشان را قدرت ۴۰ نفر می‌کنند؟

پناهیان در انتهای صحبت‌های خود با اشاره به احادیثی که به زیارت امام حسین علیه‌السلام تاکید دارند گفت: من که حج رفتم می‌گویم، اصلا حج رفتن به اندازه کربلا رفتن لذت ندارد. طرف آمد پیش امام صادق علیه‌السلام گفت که ۱۹ بار حج رفتم، امام فرمودند «کاش یک بار دیگر بروی تا ثواب یک زیارت امام حسین علیه‌السلام را به شما بدهند.» تازه حج واجب است اگر انجام ندهی خدا شما را نتبیه می‌کند. در حدیثی داریم می‌فرماید کسی که زیارت امام حسین علیه‌السلام نرود، اگر همه کارهایش خوب باشد، در پایین‌ترین مرتبه بهشت خواهد بود. امام صادق علیه‌السلام فرمودند شنیدم کسانی هستند که ۴ سال می‌گذرد و کربلا نرفته‌اند، اینها چطور جواب پیامبر را می‌دهند؟ هر سه سال یک بار باید بروند. اگر کسی نرود عاق پیامبر می‌شود. در روایت دیگر داریم امام فرمودند اغنیاء شما سالی دو بار و فقرای شما سالی یک بار به زیارت امام حسین علیه‌السلام بروند.

هیئت هنر نهمین شب سوگواری هنر و حماسه با قرائت زیارت عاشورا آغاز شد و با روضه‌خوانی و مداحی همراه شد. در ادامه محمدصادق باطنی به اجرای مراسم پرداخت.

​لازم به ذکر است که مراسم عزاداری هیئت محبین اهل بیت علیهم‌السلام دانشگاه هنر در قالب «چهاردهمین سوگواره هنر و حماسه» از ۲۸ ماه شهریور ماه آغاز و به مدت ۱۱ شب از ساعت ۲۰ با سخنرانی استاد «پناهیان»، در محل «دانشکده هنرهای کاربردی» به آدرس: خیابان ولیعصر، بالاتر از چهار راه ولیعصر، روبروی خیابان بزرگمهر برگزار می‌شود.